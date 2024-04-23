Araştırmaya Göre, Kadın Doktorların Tedavi Ettiği Hastaların Ölme Olasılığı Daha Düşük!

Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kadın doktorların bakımını aldığı hastaların ölüm oranının %8,15 olduğu, buna karşılık erkek doktorların hastalarının ölüm oranının ise %8,38 olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu farkın klinik açıdan önemli olduğunu belirtti.