Araştırmaya Göre, Kadın Doktorların Tedavi Ettiği Hastaların Ölme Olasılığı Daha Düşük!
Araştırmaya Göre, Kadın Doktorların Tedavi Ettiği Hastaların Ölme Olasılığı Daha Düşük!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/717221/...
Son araştırma, kadın doktorların hastalarının sağlık sonuçlarını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Araştırmaya göre, kadın doktorların tedavi ettiği hastaların ölüm olasılığı daha düşük!
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Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada, kadın doktorların tedavi ettiği hastaların tekrardan hastaneye yatırılma olasılıklarının daha düşük olduğu öne sürüldü.
Kaliforniya Üniversitesi'nin (UCLA) yaptığı araştırma, kadın doktorların uyguladığı tedavinin erkek hekimlerinkine oranla kadın hastaların sağlığına daha fazla fayda sağladığını ortaya koydu.
Ek olarak, araştırmada kadın doktorların bakımını aldığı erkek hastaların ölüm oranının %10,15 olduğu belirlendi ki bu, erkek hekimlerin hastalarının %10,23'lük oranından daha düşük. Araştırmacılar ayrıca hastaneye yeniden yatış oranlarında da benzer bir eğilim tespit etti.
Öğretim görevlisi Tsugawa, "Çalışmamızın bulguları, kadın ve erkek hekimlerin tıbbi uygulamalarını farklı biçimlerde gerçekleştirdiklerini ve bu farklılıkların hastaların sağlık sonuçları üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir," şeklinde ifade etti.
Araştırmacılar, erkek ve kadın doktorlar arasındaki farklılıklara neden olabilecek çeşitli faktörleri sıraladıktan sonra, bu uçurumun erkek doktorların kadın hastalarının sağlık sorunlarının ciddiyetini hafife almalarıyla ilişkili olabileceğini belirtti.
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