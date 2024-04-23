Dövmeleri Yüzünden İşe Alınmadığını İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar: 'Kötü Bir Çalışan Değilim'
Dövmeleri Yüzünden İşe Alınmadığını İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar: 'Kötü Bir Çalışan Değilim'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Ash isimli 23 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz günlerde bir şirkete iş başvurusu yaptı. Akabinde başvurusu reddedilen kadının bunun sebebinin yüzündeki ve boynundaki dövmeler olduğunu söylüyor.
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Sizleri Ash isimli 23 yaşındaki bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, uzun yıllardır dövme sanatıyla iç içe büyümüş ve adeta hayatının bir parçası haline gelmiş.
Boynuna ve yüzüne yaptırdığı dövmeler nedeniyle insanların kendisini yargıladığını da söyleyen kadın, son zamanlarda artık gerçekten 'bıktığını' söylüyor.
'Geçtiğimiz haftalarda bir şirkete CV'mi gönderdim. Klasik bir iş başvurusu yapmıştım. Fakat bana otomatik olarak gönderilmiş bir e-posta attılar."
Akabinde şirketin iş başvurusunu reddettiğini söyleyen kadın, bunun sebebinin dövmeleri yüzünden olduğunu söylüyor.
"Dövmelerimin olması, kötü bir çalışan olacağım anlamına gelmiyor."
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Birçok kullanıcı kadına 'çocukları korkutabileceğini' ve bu nedenle de bu durumun 'normal' olduğunu söylüyor.
Başka bir şirketin insan kaynakları departmanında çalışan bir kişi ise, Ash'i hiçbir şekilde işe almayacağını söylüyor.
Fakat Ash; tüm bu yorumlara rağmen, 'Dövmelerin iş becerilerini ve niteliklerini belirlediğini düşünüyorlarsa, gerçekten yeniden düşünmeleri gerekiyor.' diyor.
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