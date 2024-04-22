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Goygoy
20 Saat Aralıksız Çalışıp Baygınlık Geçiren Depo Robotu Goygoycuların Diline Düştü

20 Saat Aralıksız Çalışıp Baygınlık Geçiren Depo Robotu Goygoycuların Diline Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 14:49

Geçtiğimiz günlerde 20 saat aralıksız çalıştırılan bir depo robotu, çok fazla zorlandığı için 'baygınlık' geçirmişti. Robotun o çaresiz anları da goygoycuların diline fena düştü!

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Robotların hayatımıza girmesiyle ve yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte artık bambaşka bir çağa giriyoruz. Teknoloji hayatımızın artık birçok yerinde.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde 20 saat aralıksız çalıştırılan bir depo robotu, çok fazla zorlandığı için 'baygınlık' geçirmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde 20 saat aralıksız çalıştırılan bir depo robotu, çok fazla zorlandığı için 'baygınlık' geçirmişti.

Önce isterseniz o anları bi' izleyelim.👇

Robotun o çaresiz anları da goygoycuların diline fena düştü!

Robotun o çaresiz anları da goygoycuların diline fena düştü!

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