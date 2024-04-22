Hayatını Kaybedenlerin Resimlerinden Oluşan 'Vefat Edenler Albümü'nü Görünce Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız
Hayatını Kaybedenlerin Resimlerinden Oluşan 'Vefat Edenler Albümü'nü Görünce Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız
Kaynak: https://twitter.com/omrfyzc/status/17...
@omrfyzc kullanıcı adına sahip bir X (Twitter) kullanıcısı geçtiğimiz günlerde kendi mahallesine ait bir 'kültür envanterini' paylaştı. 'Vefat Edenler Albümü' olarak nitelendirdiği albüm ise duygu seline sebep oldu.
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Ölüm dünyadaki yegane gerçeklerden bir tanesi. O nedenle birçok kez ölüm hem korkulan hem de 'trajik' olarak nitelendirilen bir durum.
@omrfyzc kullanıcı adına sahip bir X (Twitter) kullanıcısı geçtiğimiz günlerde kendi mahallesine ait bir 'kültür envanterini' paylaştı.
"Vefat Edenler Albümü" olarak nitelendirdiği albümde ise yaşamını yitirmiş insanların fotoğrafları bulunuyor.
"Mahallenin eski ayakkabı ustalarından biri olan Miraç Çakmakı’ın dükkanına uğradım. Orada en son çocukluğumda gördüğüm bir defteri gördüm tekrar..."
"Viktoria döneminin ölülerle çekilmiş fotoğraflarla dolu albümleri kadar ürkütücü olmasa da onlarcasını bizzat tanıdığım insanların tarihe düşen kayıtları beni her defasında olduğu gibi yine etkiledi."
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Albümde hiç kadın fotoğrafı bulunmamasının nedenini de bu şekilde açıklamayı ihmal etmedi.👇
Bu albüm arşivi ise son derece dikkat çekti. Bazı kullanıcılar düşüncelerini şu şekilde belirttiler:
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