Hayatını Kaybedenlerin Resimlerinden Oluşan 'Vefat Edenler Albümü'nü Görünce Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız

@omrfyzc kullanıcı adına sahip bir X (Twitter) kullanıcısı geçtiğimiz günlerde kendi mahallesine ait bir 'kültür envanterini' paylaştı. 'Vefat Edenler Albümü' olarak nitelendirdiği albüm ise duygu seline sebep oldu.

Buyurun detaylara👇