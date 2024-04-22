Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayatını Kaybedenlerin Resimlerinden Oluşan 'Vefat Edenler Albümü'nü Görünce Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız

Hayatını Kaybedenlerin Resimlerinden Oluşan 'Vefat Edenler Albümü'nü Görünce Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 12:21

@omrfyzc kullanıcı adına sahip bir X (Twitter) kullanıcısı geçtiğimiz günlerde kendi mahallesine ait bir 'kültür envanterini' paylaştı. 'Vefat Edenler Albümü' olarak nitelendirdiği albüm ise duygu seline sebep oldu.

Buyurun detaylara👇

Kaynak: https://twitter.com/omrfyzc/status/17...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ölüm dünyadaki yegane gerçeklerden bir tanesi. O nedenle birçok kez ölüm hem korkulan hem de 'trajik' olarak nitelendirilen bir durum.

Ölüm dünyadaki yegane gerçeklerden bir tanesi. O nedenle birçok kez ölüm hem korkulan hem de 'trajik' olarak nitelendirilen bir durum.

@omrfyzc kullanıcı adına sahip bir X (Twitter) kullanıcısı geçtiğimiz günlerde kendi mahallesine ait bir 'kültür envanterini' paylaştı.

@omrfyzc kullanıcı adına sahip bir X (Twitter) kullanıcısı geçtiğimiz günlerde kendi mahallesine ait bir 'kültür envanterini' paylaştı.

"Vefat Edenler Albümü" olarak nitelendirdiği albümde ise yaşamını yitirmiş insanların fotoğrafları bulunuyor.

"Vefat Edenler Albümü" olarak nitelendirdiği albümde ise yaşamını yitirmiş insanların fotoğrafları bulunuyor.

"Mahallenin eski ayakkabı ustalarından biri olan Miraç Çakmakı’ın dükkanına uğradım. Orada en son çocukluğumda gördüğüm bir defteri gördüm tekrar..."

"Mahallenin eski ayakkabı ustalarından biri olan Miraç Çakmakı’ın dükkanına uğradım. Orada en son çocukluğumda gördüğüm bir defteri gördüm tekrar..."

"Viktoria döneminin ölülerle çekilmiş fotoğraflarla dolu albümleri kadar ürkütücü olmasa da onlarcasını bizzat tanıdığım insanların tarihe düşen kayıtları beni her defasında olduğu gibi yine etkiledi."

"Viktoria döneminin ölülerle çekilmiş fotoğraflarla dolu albümleri kadar ürkütücü olmasa da onlarcasını bizzat tanıdığım insanların tarihe düşen kayıtları beni her defasında olduğu gibi yine etkiledi."

'Prodüksiyonum olsa küçük de olsa belgeselini çekmek isteyeceğim bir çalışma gerçekten. Daha doğrusu yılların birikimi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Albümde hiç kadın fotoğrafı bulunmamasının nedenini de bu şekilde açıklamayı ihmal etmedi.👇

Albümde hiç kadın fotoğrafı bulunmamasının nedenini de bu şekilde açıklamayı ihmal etmedi.👇
twitter.com

Bu albüm arşivi ise son derece dikkat çekti. Bazı kullanıcılar düşüncelerini şu şekilde belirttiler:

Bu albüm arşivi ise son derece dikkat çekti. Bazı kullanıcılar düşüncelerini şu şekilde belirttiler:
twitter.com

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın