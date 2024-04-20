İğrenç Bir His Tarif Etmeleri İstenen Yurdum İnsanından Hepimizi Uzaklara Daldıran Cevaplar
İğrenç Bir His Tarif Etmeleri İstenen Yurdum İnsanından Hepimizi Uzaklara Daldıran Cevaplar
Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'İğrenç bir his tarif et' notuyla bir gönderi paylaştı. Bu gönderiye gelen cevaplar ise hepimizi uzun uzun uzaklara daldırdı.
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Sizlerin de tahmin edebileceği gibi hayatımızda bazen bizleri 'rahatsız' hissettirecek şeyler olabilir. Bu hisler bazen bir kişiden, bazen de bir mekandan, zaman zaman da bir olaydan kaynaklanabilir.
Bu nedenle hayatımızda 'iğrenç' olarak tanımlayabileceğimiz hisler olabilir. Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'İğrenç bir his tarif et' notuyla bir gönderi paylaştı.
Peki nedir bu hisler? Birçok kişi, bu hisleri şu şekilde tarif etti.👇
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