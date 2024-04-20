Eski Sevgilisinden Kendisini Düzelttiği İçin Teşekkür Mesajı Alan Kadın, 'Nasıl Yani?' Dedirtti

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisine eski sevgilisinden gelen mesajı şu şekilde paylaştı. Mesaj, bir özlemden ziyade aslında bir teşekkür mesajıydı. Çünkü mesaj atan adam, kadından 'kendisini düzeltmesine yardımcı olduğu için' mesaj attı.

Buyrun detaylara👇