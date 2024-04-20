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Eski Sevgilisinden Kendisini Düzelttiği İçin Teşekkür Mesajı Alan Kadın, 'Nasıl Yani?' Dedirtti

Eski Sevgilisinden Kendisini Düzelttiği İçin Teşekkür Mesajı Alan Kadın, 'Nasıl Yani?' Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 22:06

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisine eski sevgilisinden gelen mesajı şu şekilde paylaştı. Mesaj, bir özlemden ziyade aslında bir teşekkür mesajıydı. Çünkü mesaj atan adam, kadından 'kendisini düzeltmesine yardımcı olduğu için' mesaj attı.

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Eski sevgililerin tekrardan dönmesine zaman zaman şahit oluyoruz. Belki retro etkisi belki de en basitinden özlem...

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisine eski sevgilisinden gelen mesajı şu şekilde paylaştı. Mesaj, bir özlemden ziyade aslında bir teşekkür mesajıydı.👇

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisine eski sevgilisinden gelen mesajı şu şekilde paylaştı. Mesaj, bir özlemden ziyade aslında bir teşekkür mesajıydı.👇

Eski sevgilisini 'düzelttiğini' söylediği bu tweet ise, adeta birçok yoruma ev sahipliği yaptı.

Eski sevgilisini 'düzelttiğini' söylediği bu tweet ise, adeta birçok yoruma ev sahipliği yaptı.
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14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?
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