Test Kitabına Yaptığı Anime Çizimleriyle Pablo Picasso'nun Bile Pabucunu Dama Attıran Kullanıcı
Test Kitabına Yaptığı Anime Çizimleriyle Pablo Picasso'nun Bile Pabucunu Dama Attıran Kullanıcı
@lemodnar123 kullanıcı adına sahip X (Twitter) kullanıcısının test kitabına yaptığı anime çizimleri kısa sürede viral oldu. Kullanıcının çizimine gelen yorumlar ise 'Bu nasıl yetenek?' dedirtti!
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Sizler de takdir edersiniz ki anime türü, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde revaçta olan türlerden bir tanesi.
Animenin bu kadar revaçta olması sanata ve çizime de yansıyor.
Anime çizimleriyle ilgilenen @lemodnar123 isimli bir X (Twitter) hesabının çizimleri kısa sürede viral oldu.
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Farklı bir hesabın da 'Kardeşim test kitaplarına böyle şeyler çizmiş, travma yaşatmadan nasıl yaklaşabilirim?' notuyla bu çizimleri paylaşması üzerine...
Sosyal medyadan birçok yorum geldi...
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Diğer çizimlerine göz atmak isterseniz, profilini şöyle bırakalım👇
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