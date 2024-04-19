YouTube'daki Toplumsal Eleştirileriyle Hayatımıza Giren Stand-up Komedi İkilisi: Seda Yüz ve Pınar Fidan
YouTube'daki Toplumsal Eleştirileriyle Hayatımıza Giren Stand-up Komedi İkilisi: Seda Yüz ve Pınar Fidan
Jiklet isimli YouTube kanalında yayınlanan Pes Podcast programıyla hayatımıza giren Pınar Fidan ve Seda Yüz, sık sık sosyal medyanın gündemine geliyorlar. Peki bu ikili aslında kimdir?
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YouTube, Instagram ve X (Twitter) platformlarını kullanıyorsanız PES ekibine aşinasınızdır. Kendileri, Jiklet isimli YouTube kanallarındaki 'PES' programıyla sık sık gündem oluyorlar.
Programı gerçekleştiren stand-up komedyenleri Pınar Fidan ve Seda yüz, geçtiğimiz günlerde 'taciz' konusunu ele almış ve tiyatro camiasında yaşananlardan bahsetmişlerdi.
Melike Şahin gibi ünlü konukları da ağırlayan komedyenler, genel itibarıyla toplumun 'yarası' olarak tanımlayabileceğimiz birçok konuya mercek tutuyorlar.
Başka bir bölümlerinde 'doğa' temasını işlerken, ülkemizin gündemini uzun süredir meşgul eden 'sokak hayvanları' meselesini ele almışlardı.
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İkili, değindiklerini konularda ve dili ve kullanım biçimleriyle sık sık sosyal medyanın hedefi oluyor anlayacağınız. Fakat ikisi de sosyal medyadan gelen 'linçleri' ve 'hakaretleri umursamıyor,
Hatta eleştirilere cevaben, “Herkesin derdi biz olmuşuz, demek ki iyi koymuşuz.” diyorlar.
Seda Yüz bu YouTube kanalı haricinde stand-up şovlarına da çıkıyor. Tıpkı ona eşlik eden arkadaşı Pınar Fidan gibi.
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Pınar Fidan ise oyuncu, doğaçlama tiyatro yapan komedyen. YouTube kanalından önce farklı mekanlarda açık mikrofon ve komedi gecelerinde yer alıyordu.
İkiliye gelecekteki projeleri için başarılar diliyoruz...
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