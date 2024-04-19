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YouTube'daki Toplumsal Eleştirileriyle Hayatımıza Giren Stand-up Komedi İkilisi: Seda Yüz ve Pınar Fidan

YouTube'daki Toplumsal Eleştirileriyle Hayatımıza Giren Stand-up Komedi İkilisi: Seda Yüz ve Pınar Fidan

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 18:26

Jiklet isimli YouTube kanalında yayınlanan Pes Podcast programıyla hayatımıza giren Pınar Fidan ve Seda Yüz, sık sık sosyal medyanın gündemine geliyorlar. Peki bu ikili aslında kimdir?

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YouTube, Instagram ve X (Twitter) platformlarını kullanıyorsanız PES ekibine aşinasınızdır. Kendileri, Jiklet isimli YouTube kanallarındaki 'PES' programıyla sık sık gündem oluyorlar.

YouTube, Instagram ve X (Twitter) platformlarını kullanıyorsanız PES ekibine aşinasınızdır. Kendileri, Jiklet isimli YouTube kanallarındaki 'PES' programıyla sık sık gündem oluyorlar.

Programı gerçekleştiren stand-up komedyenleri Pınar Fidan ve Seda yüz, geçtiğimiz günlerde 'taciz' konusunu ele almış ve tiyatro camiasında yaşananlardan bahsetmişlerdi.

Programı gerçekleştiren stand-up komedyenleri Pınar Fidan ve Seda yüz, geçtiğimiz günlerde 'taciz' konusunu ele almış ve tiyatro camiasında yaşananlardan bahsetmişlerdi.

Melike Şahin gibi ünlü konukları da ağırlayan komedyenler, genel itibarıyla toplumun 'yarası' olarak tanımlayabileceğimiz birçok konuya mercek tutuyorlar.

Melike Şahin gibi ünlü konukları da ağırlayan komedyenler, genel itibarıyla toplumun 'yarası' olarak tanımlayabileceğimiz birçok konuya mercek tutuyorlar.

Nilperi Şahin ile de ekonomi ve gündem konuştukları sert gerçekçi temalı sohbetleri ise epey bi' konuşulmuştu.

Başka bir bölümlerinde 'doğa' temasını işlerken, ülkemizin gündemini uzun süredir meşgul eden 'sokak hayvanları' meselesini ele almışlardı.

Başka bir bölümlerinde 'doğa' temasını işlerken, ülkemizin gündemini uzun süredir meşgul eden 'sokak hayvanları' meselesini ele almışlardı.

'Apartmanın dışarısını doğa zannediyorlar' diyen Pınar Fidan ve Seda Yüz, kalabalık şehirlerde artık sokakların 'doğa' olarak tanımlanamayacağına vurgulamıştı.

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İkili, değindiklerini konularda ve dili ve kullanım biçimleriyle sık sık sosyal medyanın hedefi oluyor anlayacağınız. Fakat ikisi de sosyal medyadan gelen 'linçleri' ve 'hakaretleri umursamıyor,

İkili, değindiklerini konularda ve dili ve kullanım biçimleriyle sık sık sosyal medyanın hedefi oluyor anlayacağınız. Fakat ikisi de sosyal medyadan gelen 'linçleri' ve 'hakaretleri umursamıyor,

Hatta eleştirilere cevaben, “Herkesin derdi biz olmuşuz, demek ki iyi koymuşuz.” diyorlar.

Hatta eleştirilere cevaben, “Herkesin derdi biz olmuşuz, demek ki iyi koymuşuz.” diyorlar.

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Komedyenlerin kendilerine has bir mizahı olduğu aşikar. Zaman zaman toplumsal konuların haricinde kendi hayatlarındaki pürüzleri ve ilginç olayları da ele almayı ihmal etmiyorlar.

Seda Yüz bu YouTube kanalı haricinde stand-up şovlarına da çıkıyor. Tıpkı ona eşlik eden arkadaşı Pınar Fidan gibi.

Seda Yüz bu YouTube kanalı haricinde stand-up şovlarına da çıkıyor. Tıpkı ona eşlik eden arkadaşı Pınar Fidan gibi.

Kendisinin Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz:

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Pınar Fidan ise oyuncu, doğaçlama tiyatro yapan komedyen. YouTube kanalından önce farklı mekanlarda açık mikrofon ve komedi gecelerinde yer alıyordu.

Pınar Fidan ise oyuncu, doğaçlama tiyatro yapan komedyen. YouTube kanalından önce farklı mekanlarda açık mikrofon ve komedi gecelerinde yer alıyordu.

Kendisinin Instagram hesabını da şöyle bırakalım:

İkiliye gelecekteki projeleri için başarılar diliyoruz...

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Tehuti

mimik oynatmamaya yemin etmiş gibiler, sırf boş gevezelik. cem yılmaz'ın, ata demirer'in zamanında çıtayı gökkubbeye diktiği bu ülkede komedyenin başarısız o... Devamını Gör

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