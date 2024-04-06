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Jiklet YouTube Kanalıyla Hayatımıza Giren Seda Yüz ve Pınar Fidan Yapılan Eleştirileri Tiye Aldı

Jiklet YouTube Kanalıyla Hayatımıza Giren Seda Yüz ve Pınar Fidan Yapılan Eleştirileri Tiye Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 12:43

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Jiklet adlı YouTube kanallarında yayınladıkları ‘Pes’ programlarıyla hayatımıza giren Seda Yüz ve Pınar Fidan ikilisi, sosyal medyada başladıklarından beri sıkça eleştiri alıyorlar. Yaptıkları işi komik bulmadığını söyleyenler, bu işi bırakmaları gerektiğini söyleyenler yorumlarda dolup taşıyor. Ancak ikili her programlarıyla daha çok ses getirmeyi başarıyor.

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Şimdilerdeyse gelen eleştirilere yanıt verdikleri bir açıklama videosuyla gündemdeler.

Şimdilerdeyse gelen eleştirilere yanıt verdikleri bir açıklama videosuyla gündemdeler.

Birlikte bir açıklama hazırladıklarını dile getiren ikili, sessiz kaldıkça verecek cevaplarının olmadığını düşünenler olduğunu söyledi.

Birlikte bir açıklama hazırladıklarını dile getiren ikili, sessiz kaldıkça verecek cevaplarının olmadığını düşünenler olduğunu söyledi.

Ve açıklama olarak da “Herkesin derdi biz olmuşuz, demek ki iyi koymuşuz.” diyerek gelen eleştirileri umursamadıklarını gösterdi.

Ve açıklama olarak da “Herkesin derdi biz olmuşuz, demek ki iyi koymuşuz.” diyerek gelen eleştirileri umursamadıklarını gösterdi.

İşte detaylar 👇

Ve ikilye gelen yorumlar 👇

Ve ikilye gelen yorumlar 👇
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