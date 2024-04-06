Jiklet YouTube Kanalıyla Hayatımıza Giren Seda Yüz ve Pınar Fidan Yapılan Eleştirileri Tiye Aldı

Jiklet adlı YouTube kanallarında yayınladıkları ‘Pes’ programlarıyla hayatımıza giren Seda Yüz ve Pınar Fidan ikilisi, sosyal medyada başladıklarından beri sıkça eleştiri alıyorlar. Yaptıkları işi komik bulmadığını söyleyenler, bu işi bırakmaları gerektiğini söyleyenler yorumlarda dolup taşıyor. Ancak ikili her programlarıyla daha çok ses getirmeyi başarıyor.