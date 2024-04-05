Samsun Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün’ün Makam Aracını Sular İçinde Teslim Alması Gündem Oldu

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nin adayı Şerif Ün, Samsun’un Kavak ilçesinin belediye başkanı seçildi. Ancak makam aracının kendisine teslim edildiği anların görüntüleri gündem oldu.
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Aracın dışı da temiz değilken asıl olarak içi sular içerisinde kalmıştı.
Kamu malı olan araca zarar verilmiş bir şekilde teslim edilmesi sosyal medyada tartışmaya neden oldu.
Aracın halini gören izleyiciler bu konuyla ilgili dava açılması gerektiğini dile getirdi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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