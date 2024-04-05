Samsun Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün’ün Makam Aracını Sular İçinde Teslim Alması Gündem Oldu

Sosyal Medyada Kendi Tarzıyla Kıyafetler Diken Bir Tasarımcı Ekrem İmamoğlu Çantası Yaptı

6200 TL Aylık Aldığını Söyleyen Kadın Sokak Röportajında İsyan Etti: “Niye Onlar Her Şeyin En Güzelini Yiyor”