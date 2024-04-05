Fenomen Avukata Baktığı En Acayip Dava Soruldu: “Ülkenin Ahlak Yapısı Bu Kadar Sekteye Uğratılmış Olamaz”

Son zamanlarda kombinlerine gösterdiği özenle, paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulan fenomen Avukat Erkan Yalçın, YouTube platformunun popüler programlarından Soramazsın’a konuk oldu. Erkan Yalçın’ın baktığı en acayip davası ise izleyenlere ‘nasıl yani’ dedirtti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Baktığı en acayip davanın hangisi olduğunun sorulması üzerine anlatmaya başlayan Erkan Yalçın, “Ülkenin Aşk-ı Memnu’suydu ya.” dedi.
İki iş ortağının eşleriyle ofise geldiğini söyledi, ancak işler buradan sonra akıl almaz olmaya başladı.
Çünkü yaşanan yasak aşktan herkesin haberi vardı.
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