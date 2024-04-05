Seçim Sevincini Paylaşan Vanlı Dayı Sabaha Kadar Memnuniyetten Uyuyamadığını Anlattı

Türk Mimarisini Görmek İçin Türkiye'ye Geldiğini Söyleyen Bir Turist Türk Mimarisi Olarak Beyleri Paylaştı

Kuşadası’nı Gezmeye Gelen Kadın Bir Turist Yaşadıklarını Kaydettiği Bir Paylaşımıyla Gündem Oldu

6200 TL Aylık Aldığını Söyleyen Kadın Sokak Röportajında İsyan Etti: “Niye Onlar Her Şeyin En Güzelini Yiyor”