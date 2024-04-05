Seçim Sevincini Paylaşan Vanlı Dayı Sabaha Kadar Memnuniyetten Uyuyamadığını Anlattı

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri’nin heyecanı ve sevincini röportajlarla dile getiren vatandaşlar günbegün artıyor. Şimdiyse ‘Gazete Duvar’ın mikrofonlarına konuşan Vanlı bir adam gündemde.
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Dem Parti’den aday olarak Van’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakları Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itirazla geri alınmıştı.
YSK ise Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi kanısına vardı. Kararın ardından röportaj veren adamın “Memnun olmaktan sabaha kadar yatamadık.” dediği anlara beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
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Memnun memnun markete girdim karton istedim 580 lira beklerken 670 lira çekildi güldük falan tamam şimdi gerçekler…