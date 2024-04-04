İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezici Aşevi ile Dağıttığı İftar Menüsüyle Beğenileri Topladı

Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ‘Gezici Aşevi’ ile dağıttığı iftar menüsünü paylaşmasıyla kısa sürede çokça etkileşim aldı.
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“Ekrem İmamoğlu İftar Menüsü” başlığıyla paylaşımı yapan kullanıcı menüde neler yer aldığını paylaştı.
İlk olarak sırada beklerken lokum dağıtıldığını söyledi ardından ise yemeğini ve içeceklerini gösterdi.
Tabakta etli bezelye, pilav, baklava yer alırken su, ayran ve ekmek de vardı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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