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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezici Aşevi ile Dağıttığı İftar Menüsüyle Beğenileri Topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezici Aşevi ile Dağıttığı İftar Menüsüyle Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 22:58

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Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ‘Gezici Aşevi’ ile dağıttığı iftar menüsünü paylaşmasıyla kısa sürede çokça etkileşim aldı.

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“Ekrem İmamoğlu İftar Menüsü” başlığıyla paylaşımı yapan kullanıcı menüde neler yer aldığını paylaştı.

“Ekrem İmamoğlu İftar Menüsü” başlığıyla paylaşımı yapan kullanıcı menüde neler yer aldığını paylaştı.

İlk olarak sırada beklerken lokum dağıtıldığını söyledi ardından ise yemeğini ve içeceklerini gösterdi.

İlk olarak sırada beklerken lokum dağıtıldığını söyledi ardından ise yemeğini ve içeceklerini gösterdi.

Tabakta etli bezelye, pilav, baklava yer alırken su, ayran ve ekmek de vardı.

Tabakta etli bezelye, pilav, baklava yer alırken su, ayran ve ekmek de vardı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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