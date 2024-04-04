Melis İşiten’e Konuk Olan Samet Liçina’ya Terleten Soru: “Seks Esnasında İmplantımı Patlatan Bedelini Öder”

Son zamanlarda Kerimcan Durmaz ile YouTube platformu için çektikleri vlog videolarıyla sık sık gündeme gelen Samet Liçina geçtiğimiz günlerde Melis İşiten’in ‘Melis İşiten ile Zaten Şov’ adlı programına konuk oldu.
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Programın kişilik testi kısmında Melis İşiten Samet Liçina’ya yapıp yapmayacağı şeyler hakkında birkaç cümle yöneltti.
Bunlardan biri ise “Seks esnasında implantımı patlatan bedelini öder.” cümlesiydi.
Estetik operasyonlarıyla çokça konuşulan Samet Liçina ise yanıtını “Tabii ki.” diyerek verdi.
Bu durumu “Öyle şey mi olur, arabana çarpıp gitmek gibi” şeklinde ifade etti.
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