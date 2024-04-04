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Seçim Sonuçlarına Karşı Sevincini Paylaşan Kadına Beğeniler Yağdı: “Allah Dualarımızı Kabul Etti”

Seçim Sonuçlarına Karşı Sevincini Paylaşan Kadına Beğeniler Yağdı: “Allah Dualarımızı Kabul Etti”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 19:50

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Sokak röportajında Zeyrek mikrofonlarına konuşan bir kadın 31 Mart’ta gerçekleşen Yerel Seçimler hakkında duygu ve düşüncelerini anlattığı anlarla beğenileri topladı.

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Tatlı kadın sözlerine “Çok mutluyuz, bu gece uyumadık sabaha kadar.” diyerek başladı.

Tatlı kadın sözlerine “Çok mutluyuz, bu gece uyumadık sabaha kadar.” diyerek başladı.

Ardından ise “Allahıma şükürler olsun, hep namazlarda dua ettim. Allah dualarımızı kabul etti.” dedi.

Ardından ise “Allahıma şükürler olsun, hep namazlarda dua ettim. Allah dualarımızı kabul etti.” dedi.

Sevincini paylaşmak için sokağa çıktığını söyleyen kadın evde de mutluluktan oynadığını ifade etti.

Sevincini paylaşmak için sokağa çıktığını söyleyen kadın evde de mutluluktan oynadığını ifade etti.

Kaynak: @zeyrek.tv

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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