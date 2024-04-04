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Askerde Aldatıldığı Gençlik Aşkını Yıllar Geçse de Unutamayan Taksici Adam Dinleyenleri Duygulandırdı

Askerde Aldatıldığı Gençlik Aşkını Yıllar Geçse de Unutamayan Taksici Adam Dinleyenleri Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 19:26

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@realhamsi adlı TikTok hesabından takside yaşadığı bir sohbeti paylaşan genç kadın kısa sürede çokça etkileşim aldı. Yaşananlar ise izleyenlerin aşka dair düşüncelerini bir kez daha sorgulamasına sebep oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadının taksiciye “Ben ilk defa birini sevdim.” demesiyle taksici adam unutamadığı aşkıyla yaşadıklarını anlatmaya başladı.

Genç kadının taksiciye “Ben ilk defa birini sevdim.” demesiyle taksici adam unutamadığı aşkıyla yaşadıklarını anlatmaya başladı.

4 yıl birliktelik yaşadığı sevgilisinin kendisini askere gittiğinde aldattığını ve bunları izne geldiğinde öğrendiğini söyledi.

4 yıl birliktelik yaşadığı sevgilisinin kendisini askere gittiğinde aldattığını ve bunları izne geldiğinde öğrendiğini söyledi.

Yaşadığı zor günlerde ise askerlik sürecinde kendini kontrol edemeyip kavga ettiğini ve askerliğinin 26 aya uzadığını anlattı.

Yaşadığı zor günlerde ise askerlik sürecinde kendini kontrol edemeyip kavga ettiğini ve askerliğinin 26 aya uzadığını anlattı.

Taksici adam şimdi evli çocuklu olsa da aklının bir köşesinde yer eden bu hikaye ise izleyicilere “Yanındakiyle yaşar, aklındakiyle ölürsün.” dedirtti.

Taksici adam şimdi evli çocuklu olsa da aklının bir köşesinde yer eden bu hikaye ise izleyicilere “Yanındakiyle yaşar, aklındakiyle ölürsün.” dedirtti.

İşte tüm detaylar 👇

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Taksicinin anlattıklarına ise böyle tepkiler geldi. 👇

Taksicinin anlattıklarına ise böyle tepkiler geldi. 👇

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