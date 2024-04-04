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İstanbul’da Toplu Taşımada Bir Kadının Fotoğraflarını Çektiği İddia Edilen Adam Yolculardan Dayak Yedi

İstanbul’da Toplu Taşımada Bir Kadının Fotoğraflarını Çektiği İddia Edilen Adam Yolculardan Dayak Yedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 19:01

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İstanbul’da metroda yaşanan bir olayda iddiaya göre bir yabancı uyruklu şahış izni olmadan bir kadının fotoğraflarını çekti. Ardından ise yolcular olaya müdahele ederek şahsı dövdü.

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Olaylar ilk olarak metronun içinde yaşanmaya başladı ve gerginlik anbean yükseldi.

Olaylar ilk olarak metronun içinde yaşanmaya başladı ve gerginlik anbean yükseldi.

Sonrasında ise kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahış metrodan çıkarıldı.

Sonrasında ise kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahış metrodan çıkarıldı.

Bir vatandaş ise yabancı uyruklu şahış ne derse dersin sakinleşmedi ve çenesine yaptığı bir darbeyle adamı yere serdi.

Bir vatandaş ise yabancı uyruklu şahış ne derse dersin sakinleşmedi ve çenesine yaptığı bir darbeyle adamı yere serdi.

İşte o anlar 👇

Yaşananlara gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Yaşananlara gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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Blau und Marchen

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