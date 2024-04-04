TikTok’un Yeni Viral Akımı: Çocuklarıyla Oyun Oynayarak Bildiği Tüm Küfürleri Öğrendiler

Her geçen gün TikTok’ta yeni bir akım popüler olduğu gibi bu günlerde de çocuklar için bir akım gündemde. @sersn adlı TikTok hesaplarından çocuklarıyla birlikte içerik üreten bir aile de akıma katıldıkları bir videoyla beğeni yağmuruna tutuldular. Gelin detaylara birlikte bakalım.