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TikTok’un Yeni Viral Akımı: Çocuklarıyla Oyun Oynayarak Bildiği Tüm Küfürleri Öğrendiler

TikTok’un Yeni Viral Akımı: Çocuklarıyla Oyun Oynayarak Bildiği Tüm Küfürleri Öğrendiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 17:33

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Her geçen gün TikTok’ta yeni bir akım popüler olduğu gibi bu günlerde de çocuklar için bir akım gündemde. @sersn adlı TikTok hesaplarından çocuklarıyla birlikte içerik üreten bir aile de akıma katıldıkları bir videoyla beğeni yağmuruna tutuldular. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Çocuklarını ekran başına oturtup kaydı başlatan aile tatlı kıza bir seferlik bildiği kötü kelimeleri söyleyebileceğini anlattılar.

Çocuklarını ekran başına oturtup kaydı başlatan aile tatlı kıza bir seferlik bildiği kötü kelimeleri söyleyebileceğini anlattılar.

Ve tatlı kız ebeveynleri çıktıktan sonra bildiklerini saymaya başladı.

Ve tatlı kız ebeveynleri çıktıktan sonra bildiklerini saymaya başladı.

Adeta bu anı bekliyormuşçasına dile gelen tatlı kız, bu ifadeler arasında “Ben seni çok sevmiyorum, üzüldüm ben” gibi cümleler de kullandı.

Adeta bu anı bekliyormuşçasına dile gelen tatlı kız, bu ifadeler arasında “Ben seni çok sevmiyorum, üzüldüm ben” gibi cümleler de kullandı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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