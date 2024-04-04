TikTok’un Yeni Viral Akımı: Çocuklarıyla Oyun Oynayarak Bildiği Tüm Küfürleri Öğrendiler

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Çocuklarını ekran başına oturtup kaydı başlatan aile tatlı kıza bir seferlik bildiği kötü kelimeleri söyleyebileceğini anlattılar.
Ve tatlı kız ebeveynleri çıktıktan sonra bildiklerini saymaya başladı.
Adeta bu anı bekliyormuşçasına dile gelen tatlı kız, bu ifadeler arasında “Ben seni çok sevmiyorum, üzüldüm ben” gibi cümleler de kullandı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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