33 Bin TL Ödeyerek Arkadaşına Hediye Alan Kadın Yaptığı Seçimle Sosyal Medyada Tepki Aldı

@silaayyildizogluu adıyla Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, geçtiğimiz günlerde arkadaşına doğum günü için aldığı bir hediyeyi paylaştı. Ancak izleyiciler hediyeyi onun kadar beğenmedi ve yorumlarda bir araya geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.