33 Bin TL Ödeyerek Arkadaşına Hediye Alan Kadın Yaptığı Seçimle Sosyal Medyada Tepki Aldı

@silaayyildizogluu adıyla Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, geçtiğimiz günlerde arkadaşına doğum günü için aldığı bir hediyeyi paylaştı. Ancak izleyiciler hediyeyi onun kadar beğenmedi ve yorumlarda bir araya geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sıla adlı genç kadın arkadaşına hediye almak için lüks bir marka tercih etmiş ve sandalet almıştı.
Hediyesini takipçileriyle de paylaşan genç kadının sandalete 33 bin TL ödemesi ise normal karşılanmadı.
Ancak genç kadın çok beğenmiş görünüyordu ve sandaleti övmelere doyamadı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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