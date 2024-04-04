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33 Bin TL Ödeyerek Arkadaşına Hediye Alan Kadın Yaptığı Seçimle Sosyal Medyada Tepki Aldı

33 Bin TL Ödeyerek Arkadaşına Hediye Alan Kadın Yaptığı Seçimle Sosyal Medyada Tepki Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 16:47

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@silaayyildizogluu adıyla Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, geçtiğimiz günlerde arkadaşına doğum günü için aldığı bir hediyeyi paylaştı. Ancak izleyiciler hediyeyi onun kadar beğenmedi ve yorumlarda bir araya geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Sıla adlı genç kadın arkadaşına hediye almak için lüks bir marka tercih etmiş ve sandalet almıştı.

Sıla adlı genç kadın arkadaşına hediye almak için lüks bir marka tercih etmiş ve sandalet almıştı.

Hediyesini takipçileriyle de paylaşan genç kadının sandalete 33 bin TL ödemesi ise normal karşılanmadı.

Hediyesini takipçileriyle de paylaşan genç kadının sandalete 33 bin TL ödemesi ise normal karşılanmadı.

Ancak genç kadın çok beğenmiş görünüyordu ve sandaleti övmelere doyamadı.

Ancak genç kadın çok beğenmiş görünüyordu ve sandaleti övmelere doyamadı.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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