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Seçim Kutlamalarında Pamuk Şeker Satan Yaşlı Adamın Havai Fişekleri Heyecanla İzlediği Anlara Kalpler Eridi

Seçim Kutlamalarında Pamuk Şeker Satan Yaşlı Adamın Havai Fişekleri Heyecanla İzlediği Anlara Kalpler Eridi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 19:10

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@iiremoztuurk adlı TikTok kullanıcısının tatlı bir amcayı paylaştığı videosu kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Videoda 31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçim kutlamalarından bir kesit yer alıyordu.

Videoda 31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçim kutlamalarından bir kesit yer alıyordu.

Gece geç saatte yapılan kutlamalarda pamuk şeker satan yaşlı bir adamın hala çalışıyor olması izleyicileri derinden etkiledi.

Gece geç saatte yapılan kutlamalarda pamuk şeker satan yaşlı bir adamın hala çalışıyor olması izleyicileri derinden etkiledi.

Tatlı adamın kutlamalar için yapılan havai fişekleri pür dikkat merakla izliyor oluşu da dikkat çekti.

Tatlı adamın kutlamalar için yapılan havai fişekleri pür dikkat merakla izliyor oluşu da dikkat çekti.

İzleyiciler yorumlarda buluşup adamın o saatlerde evinde olmak yerine çalışmak zorunda olmasına isyan etti.

İzleyiciler yorumlarda buluşup adamın o saatlerde evinde olmak yerine çalışmak zorunda olmasına isyan etti.

İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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