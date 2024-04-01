Belediye Seçim Sonuçlarının Ardından Kutlamada Danslarıyla Gençlere Taş Çıkartan Adam

31 Mart Pazar günü yapılan belediye seçimlerinin ardından sonuçlar karşısında sevincini yaşayan seçmenlerin kutlama videoları her saat daha da viral oluyor. Bunlardan biri ise kutlamaları hakkıyla yapan tatlı bir amca. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tatlı adam kutlamada gençlerle bir araya gelmiş onlarla doya sıya dans ediyordu.
Bir TikTok kullanıcısı da o anları “Yaş yargısını kıran dayımız” notuyla paylaşınca görüntüler kısa sürede çokça etkileşim aldı.
Yaşlı adamın enerjisi ve sevinci herkese yeter de artar denilecek seviyedeydi.
Videoya ise beğeniler yağarken yorumlarda buluşan izleyiciler yaşlı adamı övmelere doyamadı.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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