Görüş Bildir
Haberler
Video
Belediye Seçim Sonuçlarının Ardından Kutlamada Danslarıyla Gençlere Taş Çıkartan Adam

Belediye Seçim Sonuçlarının Ardından Kutlamada Danslarıyla Gençlere Taş Çıkartan Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 16:00

İçerik Devam Ediyor

31 Mart Pazar günü yapılan belediye seçimlerinin ardından sonuçlar karşısında sevincini yaşayan seçmenlerin kutlama videoları her saat daha da viral oluyor. Bunlardan biri ise kutlamaları hakkıyla yapan tatlı bir amca. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tatlı adam kutlamada gençlerle bir araya gelmiş onlarla doya sıya dans ediyordu.

Tatlı adam kutlamada gençlerle bir araya gelmiş onlarla doya sıya dans ediyordu.

Bir TikTok kullanıcısı da o anları “Yaş yargısını kıran dayımız” notuyla paylaşınca görüntüler kısa sürede çokça etkileşim aldı.

Bir TikTok kullanıcısı da o anları “Yaş yargısını kıran dayımız” notuyla paylaşınca görüntüler kısa sürede çokça etkileşim aldı.

Yaşlı adamın enerjisi ve sevinci herkese yeter de artar denilecek seviyedeydi.

Yaşlı adamın enerjisi ve sevinci herkese yeter de artar denilecek seviyedeydi.

Videoya ise beğeniler yağarken yorumlarda buluşan izleyiciler yaşlı adamı övmelere doyamadı.

Videoya ise beğeniler yağarken yorumlarda buluşan izleyiciler yaşlı adamı övmelere doyamadı.

İşte o anlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?