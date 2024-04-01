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Seçim Sonuçlarının Ardından İstanbullular Bağdat Caddesi’nde Buluşarak Zafer Kutlaması Yaptı

Seçim Sonuçlarının Ardından İstanbullular Bağdat Caddesi’nde Buluşarak Zafer Kutlaması Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 12:20

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Dün yaşanan belediye seçimlerinin ardından ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapıldı. İstanbullular ise sevilen lokasyonlardan Bağdat Caddesi’nde bir araya geldi.

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O anları @duygu.batum adlı sosyal medya kullanıcısı Instagram hesabından paylaştı.

O anları @duygu.batum adlı sosyal medya kullanıcısı Instagram hesabından paylaştı.

Herkesin ellerinde Türk bayrakları vardı ve coşkuyla sallıyorlardı.

Herkesin ellerinde Türk bayrakları vardı ve coşkuyla sallıyorlardı.

Kimileri eşiyle, dostuyla dans ederek sevincini yaşıyor, kimileri de arabalarından eşlik ediyordu.

Kimileri eşiyle, dostuyla dans ederek sevincini yaşıyor, kimileri de arabalarından eşlik ediyordu.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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