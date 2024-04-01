Seçim Sonuçlarının Ardından İstanbullular Bağdat Caddesi’nde Buluşarak Zafer Kutlaması Yaptı

Seçimde Bir Yahudi Oyunu Olduğunu Söyleyen Ak Partili Bir Kadın Seçimin İptal Edilmesini İstedi

Oyunu Kullanan Bir Vatandaşın "Sonuç Ne Olur?" Sorusuna Verdiği İlginç Cevap: "Benim Kafam Çalışmıyor"