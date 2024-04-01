Seçim Sonuçlarının Ardından İstanbullular Bağdat Caddesi’nde Buluşarak Zafer Kutlaması Yaptı

Dün yaşanan belediye seçimlerinin ardından ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapıldı. İstanbullular ise sevilen lokasyonlardan Bağdat Caddesi’nde bir araya geldi.
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O anları @duygu.batum adlı sosyal medya kullanıcısı Instagram hesabından paylaştı.
Herkesin ellerinde Türk bayrakları vardı ve coşkuyla sallıyorlardı.
Kimileri eşiyle, dostuyla dans ederek sevincini yaşıyor, kimileri de arabalarından eşlik ediyordu.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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