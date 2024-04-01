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Trabzon'un Merkez İlçesi Ortahisar'ı CHP'nin Kazanması ile Vatandaşlar Horon Teperek Kutlama Yaptı

Trabzon'un Merkez İlçesi Ortahisar'ı CHP'nin Kazanması ile Vatandaşlar Horon Teperek Kutlama Yaptı

Trabzon CHP seçim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 10:40

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Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinden Türkiye'nin en büyük partisi olarak çıktı. Türkiye genelinde birçok ili kazanan CHP, ilçelerde de büyük başarı elde etti.

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İllerin ve ilçelerin, büyükşehirlerin çoğunluğunu kazanan CHP, AK Parti'nin kalesi Trabzon'da da merkez ilçe Ortahisar'ı kazandı.

İllerin ve ilçelerin, büyükşehirlerin çoğunluğunu kazanan CHP, AK Parti'nin kalesi Trabzon'da da merkez ilçe Ortahisar'ı kazandı.

Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar'ın CHP'nin adayı Ahmet Kaya kazandı. İlçenin CHP'ye geçmesini ise vatandaşlar horon teperek kutladılar.

Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar'ın CHP'nin adayı Ahmet Kaya kazandı. İlçenin CHP'ye geçmesini ise vatandaşlar horon teperek kutladılar.

İşte o anlar: 👇

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