Afyonkarahisar Şehrinin İlk Kadın Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Zafer Kutlamasında Andımız Okuduğu Anlar

Geçtiğimiz gün yaşanan seçim sonuçlarından sonra birçok kadın belediye başkan adayının kazandığını gördük. Ülkenin dört bir yanından zafer kutlamalarına dair görüntüler paylaşılırken bir yenisi de Afyonkarahisar’dan geldi.
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Afyonkarahisar’da CHP’den aday Burcu Köksal %50.73 oyla kazanırken, kendisi şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Sevinçleri paylaşmak isteyen halk ve Burcu Köksal dün gece bir araya geldi ve mutluluklarını kutlamalarla paylaştı.
O anlarda ise Burcu Köksal andımızı okudu, halk da hep bir ağızdan eşlik etti.
Andımızın sonuna gelince ise “Ne mutlu Türk’üm diyene!” dizesini vurgulayan Burcu Köksal herkese teşekkürlerini iletti.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇
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