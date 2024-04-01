Seçimde Büyük Kan Kaybeden AK Parti'nin Ardından Nevşin Mengü'nün Recep Tayyip Erdoğan Yorumu Dikkat Çekti
Seçimde Büyük Kan Kaybeden AK Parti'nin Ardından Nevşin Mengü'nün Recep Tayyip Erdoğan Yorumu Dikkat Çekti
Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok ünlü ismin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ilgileri üstlerine topladı. Pek çok il ve ilçede sürpriz sonuçlar karşımıza çıkarken, CHP uzun süre üstüne seçimden birinci parti olarak çıktı. Bunun üstüne Nevşin Mengü'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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Tüm Türkiye'nin uzun süredir beklediği yerel seçimler dün sona erdi.
Yerel seçimde Türkiye genelinde açılan sandıklar bu sefer herkesi şaşırttı. Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra seçimden birinci parti olarak çıktı.
AK Parti ise 2024 Yerel Seçimlerinde hem il hem ilçe olarak kan kaybetti.
Bunun üstüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olması dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.
Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Nevşin Mengü ise seçim sonuçları açıklanırken yine gündemdeki yerini paylaşımlarıyla aldı.
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Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen Nevşin Mengü, bu sefer de "Erdoğan" yorumuyla gündeme geldi.
"Sonuçta her seçimde ne olursa olsun, partisi adına da ittifak adına da asıl yarışan hep Erdoğan oldu."
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Çünkü kaybetti kaybettiler !