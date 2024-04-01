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Seçimde Büyük Kan Kaybeden AK Parti'nin Ardından Nevşin Mengü'nün Recep Tayyip Erdoğan Yorumu Dikkat Çekti

Seçimde Büyük Kan Kaybeden AK Parti'nin Ardından Nevşin Mengü'nün Recep Tayyip Erdoğan Yorumu Dikkat Çekti

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Seçim nevşin mengü
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.04.2024 - 10:52

Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok ünlü ismin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ilgileri üstlerine topladı. Pek çok il ve ilçede sürpriz sonuçlar karşımıza çıkarken, CHP uzun süre üstüne seçimden birinci parti olarak çıktı. Bunun üstüne Nevşin Mengü'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Tüm Türkiye'nin uzun süredir beklediği yerel seçimler dün sona erdi.

Tüm Türkiye'nin uzun süredir beklediği yerel seçimler dün sona erdi.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçim sürecinde tüm vatandaşlar sandık başındaydı. Oylarını verenler, sandıkların kapatılmasını ve 17:00'dan sonra pusulaların sayılmaya başlamasını bekledi.

Yerel seçimde Türkiye genelinde açılan sandıklar bu sefer herkesi şaşırttı. Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra seçimden birinci parti olarak çıktı.

Yerel seçimde Türkiye genelinde açılan sandıklar bu sefer herkesi şaşırttı. Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra seçimden birinci parti olarak çıktı.

İl ve ilçe belediyelerine bakıldığında açılan sandıkların henüz %100'ü bile tamamlanmadığı halinde önde olan CHP, 1977'den sonra bir seçimden en çok oy alan birinci parti olarak çıktı. Henüz sandıkların %90,81 açılmışken oyların %37,32'lik bir kısmının sahibiydi. Seçimi yüzde 37,7 ile tamamladı.

AK Parti ise 2024 Yerel Seçimlerinde hem il hem ilçe olarak kan kaybetti.

AK Parti ise 2024 Yerel Seçimlerinde hem il hem ilçe olarak kan kaybetti.

Uzun yılladır sorumluluğu altında olan belediyelerin, CHP sorumluluğu altına geçtiği görüldü. AK Parti'nin 2024 seçimlerinde oy ortanı %36'nın altında kaldı ve ikinci parti oldu.

Bunun üstüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olması dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Bunun üstüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olması dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

'31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimiz, milli iradededir. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.'

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Nevşin Mengü ise seçim sonuçları açıklanırken yine gündemdeki yerini paylaşımlarıyla aldı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Nevşin Mengü ise seçim sonuçları açıklanırken yine gündemdeki yerini paylaşımlarıyla aldı.

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, CHP adaylarının önde ilerlediği ve hiçbir şey kesimleşmediği ilk süreçte 'seçimin kaybedenleri' diyerek yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

'Seçimin kaybedenleri: AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa cemaati, Menzil cemaati, İktidara yakın basın.'

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Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen Nevşin Mengü, bu sefer de "Erdoğan" yorumuyla gündeme geldi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen Nevşin Mengü, bu sefer de "Erdoğan" yorumuyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından seçim gecesi konuşmasına ilişkin yorum yapan Mengü, 'Yaşanan hezimeti sahiplendi, sırtlandı' ifadelerine yer verdi.

"Sonuçta her seçimde ne olursa olsun, partisi adına da ittifak adına da asıl yarışan hep Erdoğan oldu."

"Sonuçta her seçimde ne olursa olsun, partisi adına da ittifak adına da asıl yarışan hep Erdoğan oldu."

'Erdoğan kazandığı seçimlerde balkon konuşmasını hep yanında kurmaylarıyla yaptı.

31 Mart gecesi ise balkona sadece eşi Emine Erdoğan'la çıktı.

Cumhur ittifakı açısından yaşanan hezimeti, sahiplendi, sırtlandı.

Etik olarak kendi açısından doğru olanı yaptı. Sonuçta her seçimde ne olursa olsun, partisi adına da ittifak adına da asıl yarışan hep Erdoğan oldu.'

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Selver.1994.06

Çünkü kaybetti kaybettiler !