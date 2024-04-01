Üsküdar'a Değişim Yaşatan CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Buraya Nasıl Geldiğini Biliyor musunuz?
Üsküdar'a Değişim Yaşatan CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Buraya Nasıl Geldiğini Biliyor musunuz?
2024 Türkiye Yerel Seçimleri sona erdi. Oy sayımları tüm iller ve ilçeler genelinde sonuçlandı, belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçimi önde tamamladı. İstanbul'da da yıllardır AK Parti tarafından yönetilen belediyelerin CHP'ye geçtiği görüldü. Üsküdar da bu ilçelerden biri oldu. Peki Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın buraya gelme serüvenini biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım!
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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına toplandı.
Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süre üstüne seçimden birinci parti olarak çıktığı görüldü.
İstanbul sonuçları yakından takip edilirken, uzun süre üstüne AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçen illerden bir tanesi de Üsküdar oldu.
Diğer bir yandan hikayesi oldukça merak edilen Sinem Dedetaş'ın, 2019 öncesi AK Partili İBB yönetimi tarafından Haliç Tersanesi'ne girişi yasaklanmış.
2019 öncesi Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıkması dolayısıyla, AKP'li İBB yönetimi kendisinin tesise girişini yasaklamış.
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2019'da ise Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş'ı Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu Şehir Hatları'na Genel Müdür olarak atamıştı.
Haliç Tersanesi'nin cirosunu ise 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye kadar çıkardı.
Tabii bu hikayeyi duyanlar sevincini paylaşmayı ihmal etmedi.
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