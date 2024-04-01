Üsküdar'a Değişim Yaşatan CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Buraya Nasıl Geldiğini Biliyor musunuz?

2024 Türkiye Yerel Seçimleri sona erdi. Oy sayımları tüm iller ve ilçeler genelinde sonuçlandı, belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçimi önde tamamladı. İstanbul'da da yıllardır AK Parti tarafından yönetilen belediyelerin CHP'ye geçtiği görüldü. Üsküdar da bu ilçelerden biri oldu. Peki Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın buraya gelme serüvenini biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım!