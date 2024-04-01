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Üsküdar'a Değişim Yaşatan CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Buraya Nasıl Geldiğini Biliyor musunuz?

Üsküdar'a Değişim Yaşatan CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Buraya Nasıl Geldiğini Biliyor musunuz?

Yerel Seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.04.2024 - 09:46

2024 Türkiye Yerel Seçimleri sona erdi. Oy sayımları tüm iller ve ilçeler genelinde sonuçlandı, belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçimi önde tamamladı. İstanbul'da da yıllardır AK Parti tarafından yönetilen belediyelerin CHP'ye geçtiği görüldü. Üsküdar da bu ilçelerden biri oldu. Peki Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın buraya gelme serüvenini biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım!

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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına toplandı.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına toplandı.

Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve ihtiyar heyetlerinin seçildiği yerel seçimde, tüm vatandaşlar sorumluluklarını yerine getirerek oylarını verdi. Tüm Türkiye saat 17:00'dan sonra büyük bir heyecanla sandıkların açılmasını bekledi.

Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süre üstüne seçimden birinci parti olarak çıktığı görüldü.

Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süre üstüne seçimden birinci parti olarak çıktığı görüldü.

Hem ilçe belediyelerde, hem il belediyelerde önde tamamladığı sonuçlarla dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi, sandıkların henüz %90,81'i açılmışken oyların %37,32'lik bir oranının sahibiydi. Beraberinde ise %35,78 ile AK Parti yer alıyordu.

İstanbul sonuçları yakından takip edilirken, uzun süre üstüne AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçen illerden bir tanesi de Üsküdar oldu.

İstanbul sonuçları yakından takip edilirken, uzun süre üstüne AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçen illerden bir tanesi de Üsküdar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikamet ettiği Üsküdar da 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının belli olmasının ardından CHP belediyesi sorumluluğuna geçmiş oldu. CHP adayı Sinem Dedetaş, AK Parti Adayı Hilmi Türkmen'in önüne geçerek belediye başkanı oldu.

Diğer bir yandan hikayesi oldukça merak edilen Sinem Dedetaş'ın, 2019 öncesi AK Partili İBB yönetimi tarafından Haliç Tersanesi'ne girişi yasaklanmış.

Diğer bir yandan hikayesi oldukça merak edilen Sinem Dedetaş'ın, 2019 öncesi AK Partili İBB yönetimi tarafından Haliç Tersanesi'ne girişi yasaklanmış.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve  İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinem Dedetaş, gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler gibi alanlarda pek çok faaliyet yürütmüştür.

2019 öncesi Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıkması dolayısıyla, AKP'li İBB yönetimi kendisinin tesise girişini yasaklamış.

2019 öncesi Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıkması dolayısıyla, AKP'li İBB yönetimi kendisinin tesise girişini yasaklamış.
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2019'da ise Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş'ı Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu Şehir Hatları'na Genel Müdür olarak atamıştı.

2019'da ise Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş'ı Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu Şehir Hatları'na Genel Müdür olarak atamıştı.

Sinem Dedetaş böylece girmesi yasaklanan tersanenin amiri olmuş oldu.

Haliç Tersanesi'nin cirosunu ise 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye kadar çıkardı.

Haliç Tersanesi'nin cirosunu ise 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye kadar çıkardı.

Kendisi şimdi 7 puan farkla kazandığı Üsküdar Belediye Başkanı görevine gelecek.

Tabii bu hikayeyi duyanlar sevincini paylaşmayı ihmal etmedi.

Tabii bu hikayeyi duyanlar sevincini paylaşmayı ihmal etmedi.
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