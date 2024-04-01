Artık CHP İlçesi Sakini! Recep Tayyip Erdoğan'ın İkamet Ettiği Üsküdar CHP'ye Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı birden fazla ikamet yeri var. CHP'li Yenimahalle'ye bağlı olan Beştepe'deki külliye ve Marmaris'teki yazlık sarayın yanına Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın CHP adına Üsküdar'ı kazanmasıyla Kısıklı'daki konut da CHP belediyesi sorumluluğuna geçti. Üstelik bir sürpriz daha var.