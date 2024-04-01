Artık CHP İlçesi Sakini! Recep Tayyip Erdoğan'ın İkamet Ettiği Üsküdar CHP'ye Geçti
Artık CHP İlçesi Sakini! Recep Tayyip Erdoğan'ın İkamet Ettiği Üsküdar CHP'ye Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı birden fazla ikamet yeri var. CHP'li Yenimahalle'ye bağlı olan Beştepe'deki külliye ve Marmaris'teki yazlık sarayın yanına Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın CHP adına Üsküdar'ı kazanmasıyla Kısıklı'daki konut da CHP belediyesi sorumluluğuna geçti. Üstelik bir sürpriz daha var.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Beştepe'nin bağlı olduğu Yenimahalle bir kez daha Fethi Yaşar önderliğinde CHP'de kaldı.
Marmaris'te bulunan ve yazlık saray olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi de CHP'nin Ege'deki önemli ilçelerinden Marmaris'te bulunuyor.
Sinem Dedetaş'ın Üsküdar'daki CHP zaferinin ardından Erdoğan'ın İstanbul'daki konutunun bulunduğu Kısıklı da CHP yönetimine geçti.
Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa da Beyoğlu sınırları içinde. Beyoğlu da 31 Mart 2024 itibariyle CHP yönetimine geçti.
Erdoğan'ın 12 yıl kaldığı Subayevleri Mahallesi de Keçiören'e bağlı. Keçiören de son seçim itibariyle bir CHP belediyesi.
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