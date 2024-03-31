31 Mart 2024 Seçimleri'nde Sandıkların Açılmasıyla Ortaya Çıkan İkonik Fotoğraflar
31 Mart 2024 Seçimleri'nde Sandıkların Açılmasıyla Ortaya Çıkan İkonik Fotoğraflar
Seçimler, adaylar, oy oranları zaman içinde unutulsa da bazı kareler ileride hafızalara kazınabiliyor. 31 Mart Yerel Seçimleri de daha şimdiden sosyal medyaya düşen ikonik fotoğraflarla dolu. Bakalım hangi kareler öne çıkmış?
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Bir İETT otobüsü
Fatih Portakal'ın "Bunu da çekin" pozu
A Haber'in teselli çalışmaları
CHP Genel Merkezi'ndeki projeksiyon
Ceketini çıkaran İmamoğlu
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Ve ilk kutlamalar
Ak Parti Genel Merkezi
Adıyaman mucizesinin mimarı Tutdere'nin selfiesi
Pankartlar
Ahmet Hakan
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