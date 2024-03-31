Görüş Bildir
Haberler
Gündem
31 Mart 2024 Seçimleri'nde Sandıkların Açılmasıyla Ortaya Çıkan İkonik Fotoğraflar

31 Mart 2024 Seçimleri'nde Sandıkların Açılmasıyla Ortaya Çıkan İkonik Fotoğraflar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.04.2024 - 01:29

Seçimler, adaylar, oy oranları zaman içinde unutulsa da bazı kareler ileride hafızalara kazınabiliyor. 31 Mart Yerel Seçimleri de daha şimdiden sosyal medyaya düşen ikonik fotoğraflarla dolu. Bakalım hangi kareler öne çıkmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir İETT otobüsü

Bir İETT otobüsü

Fatih Portakal'ın "Bunu da çekin" pozu

Fatih Portakal'ın "Bunu da çekin" pozu

A Haber'in teselli çalışmaları

A Haber'in teselli çalışmaları

CHP Genel Merkezi'ndeki projeksiyon

CHP Genel Merkezi'ndeki projeksiyon

Ceketini çıkaran İmamoğlu

Ceketini çıkaran İmamoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve ilk kutlamalar

Ve ilk kutlamalar

Ak Parti Genel Merkezi

Ak Parti Genel Merkezi

Adıyaman mucizesinin mimarı Tutdere'nin selfiesi

Adıyaman mucizesinin mimarı Tutdere'nin selfiesi

Pankartlar

Pankartlar

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
32
20
8
4
3
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?