Altınok'un Kiracıları, Ege'nin İncisi Adıyaman... Seçim Gecesini Mizah Şölenine Çeviren Seçmenler

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri muhalifleri de iktidarı da şaşırtan ülke tarihine geçecek bir seçim olmaya şimdiden aday. Tabii şaşkınlık dozuyla mizah da paralel. Biz de seçim heyecanıyla kaçırmışsınızdır diye bu acayip gecenin en komiklerini derledik.