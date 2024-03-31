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Tarkan, Athena Gökhan, İlüminati... Cem Yılmaz'ın Yaptığı Seçim Paylaşımı "Kırdı Geçirdi"

Tarkan, Athena Gökhan, İlüminati... Cem Yılmaz'ın Yaptığı Seçim Paylaşımı "Kırdı Geçirdi"

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.03.2024 - 23:48

Ünlülerin seçim kullandıkları okullar, seçim kombinleri sürekli konuşulur. Bu bir klasiktir. Cem Yılmaz da bu seçimde objektifler önünde espri yapmamayı seçti ve sandıktan sürpriz çıktı. Cem Yılmaz bunu esprili bir şekilde dile getirdi.

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Cem Yılmaz oyunu kullanırken objektiflere yakalanmış, "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi.' diyorlar. Bir şey yaptığım yok." diyerek ilginç bir yanıt vermişti

Hatta bunu Twitter hesabında da dile getirdi.

Hatta bunu Twitter hesabında da dile getirdi.
twitter.com

Ancak CHP'nin sürpriz yaparak domine ettiği yerel seçimin ardından "Valla ben bir şey yapmadım" diye yeni bir paylaşım geldi.

Ancak CHP'nin sürpriz yaparak domine ettiği yerel seçimin ardından "Valla ben bir şey yapmadım" diye yeni bir paylaşım geldi.
twitter.com

Belki de totemdir.

Belki de totemdir.
twitter.com

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