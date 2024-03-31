Tarkan, Athena Gökhan, İlüminati... Cem Yılmaz'ın Yaptığı Seçim Paylaşımı "Kırdı Geçirdi"

Ünlülerin seçim kullandıkları okullar, seçim kombinleri sürekli konuşulur. Bu bir klasiktir. Cem Yılmaz da bu seçimde objektifler önünde espri yapmamayı seçti ve sandıktan sürpriz çıktı. Cem Yılmaz bunu esprili bir şekilde dile getirdi.