Adıyaman'ın CHP'ye Geçmesine İnanamayıp Çareyi Mizahta Bulan Kişiler

CHP'nin birinci parti olarak bitirdiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en iyimser muhalif seçmenin bile inanamadığı bazı şehirler haritada kırmızı renge boyandı. Bunlardan biri de 6 Şubat Depremleri'nden en çok etkilenen ve barındırdığı tarikat ve cemaatlerle muhafazakar bir imaj çizden Adıyaman. Gelmez denilen il merkezinin gelmesini şaşkınlıkla karşılayıp takipçilerini eğlendirenler oldu.