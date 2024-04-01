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Adıyaman'ın CHP'ye Geçmesine İnanamayıp Çareyi Mizahta Bulan Kişiler

Adıyaman'ın CHP'ye Geçmesine İnanamayıp Çareyi Mizahta Bulan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.04.2024 - 03:42

CHP'nin birinci parti olarak bitirdiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en iyimser muhalif seçmenin bile inanamadığı bazı şehirler haritada kırmızı renge boyandı. Bunlardan biri de 6 Şubat Depremleri'nden en çok etkilenen ve barındırdığı tarikat ve cemaatlerle muhafazakar bir imaj çizden Adıyaman. Gelmez denilen il merkezinin gelmesini şaşkınlıkla karşılayıp takipçilerini eğlendirenler oldu.

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Ak Parti'nin kazanacağı gözüyle bakılan Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere net bir galibiyet aldı.

Ak Parti'nin kazanacağı gözüyle bakılan Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere net bir galibiyet aldı.

Gelin tepkilere bakalım.

Gelin tepkilere bakalım.
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tom lee jones

make turkiye great again! Adiyaman rizeden ordudan trabzondan cok daha 'adam' cikti. Zelzele olduktan sonra akil davranip tokadi bastilar. Arkani don ve cik... Devamını Gör