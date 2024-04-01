Adıyaman'ın CHP'ye Geçmesine İnanamayıp Çareyi Mizahta Bulan Kişiler
Adıyaman'ın CHP'ye Geçmesine İnanamayıp Çareyi Mizahta Bulan Kişiler
CHP'nin birinci parti olarak bitirdiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en iyimser muhalif seçmenin bile inanamadığı bazı şehirler haritada kırmızı renge boyandı. Bunlardan biri de 6 Şubat Depremleri'nden en çok etkilenen ve barındırdığı tarikat ve cemaatlerle muhafazakar bir imaj çizden Adıyaman. Gelmez denilen il merkezinin gelmesini şaşkınlıkla karşılayıp takipçilerini eğlendirenler oldu.
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Ak Parti'nin kazanacağı gözüyle bakılan Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere net bir galibiyet aldı.
Gelin tepkilere bakalım.
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make turkiye great again! Adiyaman rizeden ordudan trabzondan cok daha 'adam' cikti. Zelzele olduktan sonra akil davranip tokadi bastilar. Arkani don ve cik... Devamını Gör