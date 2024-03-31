İstanbul’da CHP Devrimi: AK Parti İstanbul’da 9 İlçeyi ve İBB Meclisi'nde Çoğunluğu CHP’ye Kaptırdı

31 Mart yerel seçimlerinde henüz resmi sonuçlar gelmedi ancak birçok il ve ilçede kazananlar belli oldu. AK Parti Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da büyük oranda oy kaybetti. İstanbul’daki 9 ilçe AK Parti’den CHP yönetimine geçti. Hatta CHP, İBB Meclisi’nde de çoğunluğu ele geçirdi. İşte AK Parti’nin CHP’ye kaptırdığı İstanbul ilçeleri…