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AK Parti’de Büyük Kayıp: AK Parti’nin Kaybettiği 11 Şehir CHP Yönetimine Geçti

AK Parti’de Büyük Kayıp: AK Parti’nin Kaybettiği 11 Şehir CHP Yönetimine Geçti

AK Parti CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.04.2024 - 01:31

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçlar büyük oranda belli olurken AK Parti, Türkiye genelinde 11 ili muhalefet partisi CHP’ye kaptırdı. İşte AK Parti’nin kaybettiği CHP’nin kazandığı 11 il…

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31 Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlarla birlikte AK Parti büyük kan kaybı yaşadı.

31 Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlarla birlikte AK Parti büyük kan kaybı yaşadı.

Erdoğan’ın da balkon konuşmasında söylediği “Mesajları alıyoruz gerekenleri yapacağız” sözlerinde de kaybın boyutları görüldü.

Erdoğan’ın da balkon konuşmasında söylediği “Mesajları alıyoruz gerekenleri yapacağız” sözlerinde de kaybın boyutları görüldü.

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde 11 şehir’i CHP’ye kaptırdı.

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde 11 şehir’i CHP’ye kaptırdı.

İşte AK Parti’nin kaybettiği, CHP’nin yönetimine giren o 11 şehir:

İşte AK Parti’nin kaybettiği, CHP’nin yönetimine giren o 11 şehir:

Uşak

Denizli

Afyonkarahisar

Kütahya

Kırıkkale

Bursa

Balıkesir

Adıyaman

Kilis

Giresun

Zonguldak

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