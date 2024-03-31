AK Parti’de Büyük Kayıp: AK Parti’nin Kaybettiği 11 Şehir CHP Yönetimine Geçti
AK Parti’de Büyük Kayıp: AK Parti’nin Kaybettiği 11 Şehir CHP Yönetimine Geçti
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31 Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlarla birlikte AK Parti büyük kan kaybı yaşadı.
Erdoğan’ın da balkon konuşmasında söylediği “Mesajları alıyoruz gerekenleri yapacağız” sözlerinde de kaybın boyutları görüldü.
AK Parti, 31 Mart seçimlerinde 11 şehir’i CHP’ye kaptırdı.
İşte AK Parti’nin kaybettiği, CHP’nin yönetimine giren o 11 şehir:
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