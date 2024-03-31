Nevşin Mengü'den "Seçimin Kaybedenleri" Paylaşımı: 'AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa ve Menzil Cemaati...'
Nevşin Mengü'den "Seçimin Kaybedenleri" Paylaşımı: 'AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa ve Menzil Cemaati...'
Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, açılmaya devam eden sandıklardan gelen son bilgilere göre 'seçimin kaybedenlerini' böyle paylaştı...
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Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'den seçime dair yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Sandıkların hepsi henüz açılmadı ancak açılan çoğunlukta CHP adaylarının önde ilerlediği görülüyor.
Nevşin Mengü de 'seçimin kaybedenleri' başlıklı bir paylaşımda bulundu...
"Seçimin kaybedenleri: AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa cemaati, Menzil cemaati, İktidara yakın basın"
İşte o paylaşım:
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