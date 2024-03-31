Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nevşin Mengü'den "Seçimin Kaybedenleri" Paylaşımı: 'AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa ve Menzil Cemaati...'

Nevşin Mengü'den "Seçimin Kaybedenleri" Paylaşımı: 'AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa ve Menzil Cemaati...'

Yerel Seçim nevşin mengü
Effy
Effy - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:51

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, açılmaya devam eden sandıklardan gelen son bilgilere göre 'seçimin kaybedenlerini' böyle paylaştı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'den seçime dair yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'den seçime dair yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Sandıkların hepsi henüz açılmadı ancak açılan çoğunlukta CHP adaylarının önde ilerlediği görülüyor.

Sandıkların hepsi henüz açılmadı ancak açılan çoğunlukta CHP adaylarının önde ilerlediği görülüyor.

Nevşin Mengü de 'seçimin kaybedenleri' başlıklı bir paylaşımda bulundu...

Nevşin Mengü de 'seçimin kaybedenleri' başlıklı bir paylaşımda bulundu...

"Seçimin kaybedenleri: AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa cemaati, Menzil cemaati, İktidara yakın basın"

"Seçimin kaybedenleri: AKP, MHP, 17 Bakan, İsmailağa cemaati, Menzil cemaati, İktidara yakın basın"

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
59
22
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?