Sandık Görevlisi Olan Candan Erçetin'in Değiştirilen Şarkı Sözlerini Duymanız Gerek
Sandık Görevlisi Olan Candan Erçetin'in Değiştirilen Şarkı Sözlerini Duymanız Gerek
Türkiye bugün yerel seçim için sandığa gitti. Ünlü isimleri oy kullanırken görsek de, bu sefer bir ünlü ismi sandık başında görevli olarak gördük: Candan Erçetin sandık görevlisi olarak hem seçmenlere hoş bir sürpriz yaptı hem de sosyal medyada gülümseten yorumlar aldı. Şarkı sözleri bile değiştirildi... 👀👇
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Bugün tüm Türkiye sandığa gitti: Günün hoş sürprizlerinden biri de yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapan Candan Erçetin oldu.
Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapan 61 yaşındaki ünlü şarkıcıya sosyal medyada takdir mesajları yağdı.
Ancak takdir mesajları yetmedi: Şarkı sözlerini yerel seçime uyarlayan kullanıcılardan oldukça yaratıcı yeni şarkı sözleri ortaya çıktı!
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Melodiyle okuyanlar... 👀
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