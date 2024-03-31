Sandık Görevlisi Olan Candan Erçetin'in Değiştirilen Şarkı Sözlerini Duymanız Gerek

Türkiye bugün yerel seçim için sandığa gitti. Ünlü isimleri oy kullanırken görsek de, bu sefer bir ünlü ismi sandık başında görevli olarak gördük: Candan Erçetin sandık görevlisi olarak hem seçmenlere hoş bir sürpriz yaptı hem de sosyal medyada gülümseten yorumlar aldı. Şarkı sözleri bile değiştirildi... 👀👇