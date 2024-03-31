Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sandık Görevlisi Olan Candan Erçetin'in Değiştirilen Şarkı Sözlerini Duymanız Gerek

Sandık Görevlisi Olan Candan Erçetin'in Değiştirilen Şarkı Sözlerini Duymanız Gerek

Yerel Seçim
Effy
Effy - Onedio Editörü
31.03.2024 - 18:45

Türkiye bugün yerel seçim için sandığa gitti. Ünlü isimleri oy kullanırken görsek de, bu sefer bir ünlü ismi sandık başında görevli olarak gördük: Candan Erçetin sandık görevlisi olarak hem seçmenlere hoş bir sürpriz yaptı hem de sosyal medyada gülümseten yorumlar aldı. Şarkı sözleri bile değiştirildi... 👀👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bugün tüm Türkiye sandığa gitti: Günün hoş sürprizlerinden biri de yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapan Candan Erçetin oldu.

Bugün tüm Türkiye sandığa gitti: Günün hoş sürprizlerinden biri de yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapan Candan Erçetin oldu.

Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapan 61 yaşındaki ünlü şarkıcıya sosyal medyada takdir mesajları yağdı.

Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapan 61 yaşındaki ünlü şarkıcıya sosyal medyada takdir mesajları yağdı.

Ancak takdir mesajları yetmedi: Şarkı sözlerini yerel seçime uyarlayan kullanıcılardan oldukça yaratıcı yeni şarkı sözleri ortaya çıktı!

Ancak takdir mesajları yetmedi: Şarkı sözlerini yerel seçime uyarlayan kullanıcılardan oldukça yaratıcı yeni şarkı sözleri ortaya çıktı!

😂

😂
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Melodiyle okuyanlar... 👀

Melodiyle okuyanlar... 👀
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
9
5
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?