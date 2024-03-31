Türkiye'nin Met Gala'sı Yerel Seçimlerde En İyi Seçim Kombinini Seçiyoruz

Rengarenk kostümleriyle Met Gala'yı aratmayan halkımızı görünce yüzünüzde kocaman bir gülümseme oluşacak... Vatandaşlık görevini birbirinden ilginç ve renkli kostümleriyle yerine getiren seçmenler arasından en iyi kombini seçiyoruz!

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