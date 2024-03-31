Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Türkiye'nin Met Gala'sı Yerel Seçimlerde En İyi Seçim Kombinini Seçiyoruz

Türkiye'nin Met Gala'sı Yerel Seçimlerde En İyi Seçim Kombinini Seçiyoruz

Effy
Effy - Onedio Editörü
31.03.2024 - 17:58

Rengarenk kostümleriyle Met Gala'yı aratmayan halkımızı görünce yüzünüzde kocaman bir gülümseme oluşacak... Vatandaşlık görevini birbirinden ilginç ve renkli kostümleriyle yerine getiren seçmenler arasından en iyi kombini seçiyoruz! 

Karar sizde 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte 31 Mart 2024 seçimine damgasını vuranlar:

Bir de ünlülerin kombinine bakalım...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Aleynacım kusura bakma adana demiri seçtim 🥹🥹

ezgi

Ünlü olmayanlar konuşulmak için daha fazla efor harcamış, maskeli balo gibi seçim