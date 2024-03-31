Türkiye'nin Met Gala'sı Yerel Seçimlerde En İyi Seçim Kombinini Seçiyoruz
Türkiye'nin Met Gala'sı Yerel Seçimlerde En İyi Seçim Kombinini Seçiyoruz
Rengarenk kostümleriyle Met Gala'yı aratmayan halkımızı görünce yüzünüzde kocaman bir gülümseme oluşacak... Vatandaşlık görevini birbirinden ilginç ve renkli kostümleriyle yerine getiren seçmenler arasından en iyi kombini seçiyoruz!
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İşte 31 Mart 2024 seçimine damgasını vuranlar:
Bir de ünlülerin kombinine bakalım...
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Aleynacım kusura bakma adana demiri seçtim 🥹🥹
Ünlü olmayanlar konuşulmak için daha fazla efor harcamış, maskeli balo gibi seçim