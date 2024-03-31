Oy Sırası Beklemek İstemeyince Yerine Asistanını Koyan Zeynep Bastık Topa Tutuldu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da bugün tüm vatandaşlar gibi yerel seçimlerde oy kullanmak için sandığa gitti. Ancak oy kullanacağı okulda uzun bir kuyrukla karşılaşan Bastık, oy sırasında beklemek istemeyince yerine asistanını koydu. Zeynep Bastık'ın bu hareketi oldukça tepkili karşılandı...

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