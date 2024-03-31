Oy Sırası Beklemek İstemeyince Yerine Asistanını Koyan Zeynep Bastık Topa Tutuldu
Oy Sırası Beklemek İstemeyince Yerine Asistanını Koyan Zeynep Bastık Topa Tutuldu
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da bugün tüm vatandaşlar gibi yerel seçimlerde oy kullanmak için sandığa gitti. Ancak oy kullanacağı okulda uzun bir kuyrukla karşılaşan Bastık, oy sırasında beklemek istemeyince yerine asistanını koydu. Zeynep Bastık'ın bu hareketi oldukça tepkili karşılandı...
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Bugün tüm Türkiye yerel seçim için sandığa gitti. Vatandaşlık görevi gereği herkes oyunu kullanmak için okullara akın etti.
Oy kullanan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tı: Oy kullanmak için geldiği okulda görüntülenen Bastık herkesin ilgisini çekti...
Ancak uzun oy kuyruğunu gören Bastık'ın beklemeyip yerine asistanını bırakıp gitmesi muhabirleri dahi şaşırttı...
Bastık'ın bu hareketi sosyal medyada oldukça tepkili yorumlarla karşılandı.
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