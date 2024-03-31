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Bu Gelenek de Tamam: Uzun Boyuyla Seçim Kabinine Sığmayan Mesut Süre'den Yerel Seçim Pozu

Bu Gelenek de Tamam: Uzun Boyuyla Seçim Kabinine Sığmayan Mesut Süre'den Yerel Seçim Pozu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 16:49

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy kullanmaya gelen seçmenler arasında zaman zaman renkli görüntüler de ortaya çıktı. Meşhur komedyen Mesut Süre ise her seçimde paylaştığı fotoğrafı bu seçimde de ihmal etmedi.

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Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçim gününe daha uyandı.

Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçim gününe daha uyandı.

Yerel seçimler için sandık başına giden vatandaşlar, oylarını kullandı. Her seçimde olduğu gibi yerel seçimlerde de goygoy eksik olmadı.

Seçimlerin resmen bir galaya dönüştüğü ülkemizde, ilginç kıyafetleriyle sandık başına giden seçmenler vardı.

Seçimlerin resmen bir galaya dönüştüğü ülkemizde, ilginç kıyafetleriyle sandık başına giden seçmenler vardı.

Her seçimde kombiniyle dikkat çeken Hatice'nin bu seneki kombini de merak konusu olmuştu.

Her seçimde kombiniyle dikkat çeken Hatice'nin bu seneki kombini de merak konusu olmuştu.

Kendisi bu sefer hem kendisine hem de köpeğine kombin yaptı!

Bir seçim geleneği olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da sandık başında espri geldi.

Bir seçim geleneği olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da sandık başında espri geldi.
onedio.com

Her sene 'kırdı geçirdi' başlığı ile haber olan Cem Yılmaz, bu sefer haberin başlığını kendisi attı.

Detaylar için;

2 metrelik boyuyla her seçimde namından söz ettiren Mesut Süre de artık seçimlerin geleneği haline geldi.

2 metrelik boyuyla her seçimde namından söz ettiren Mesut Süre de artık seçimlerin geleneği haline geldi.
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Mesut Süre, 2 metrelik boyuyla oy kabinine sığmayınca ortaya komik görüntüler çıkmıştı.

Mesut Süre, 2 metrelik boyuyla oy kabinine sığmayınca ortaya komik görüntüler çıkmıştı.

Kim bilirdi o zamanlar bu görüntünün bir gelenek olacağını! 😂

Kim bilirdi o zamanlar bu görüntünün bir gelenek olacağını! 😂

Geçtiğimiz sene gelen bu fotoğrafta, Mesut Süre kabinlerin biraz büyük olduğunu söylemişti!

Geçtiğimiz sene gelen bu fotoğrafta, Mesut Süre kabinlerin biraz büyük olduğunu söylemişti!

Mesut Süre yine seriyi bozmadı, oy kabininden fotoğrafını paylaştı;

Mesut Süre yine seriyi bozmadı, oy kabininden fotoğrafını paylaştı;
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Bu sene de kabinler azıcık kısalmış. 😂

Bu bir seçim geleneğidir! 😂

Bu bir seçim geleneğidir! 😂
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Kılıç

bu hacıyı tanımıyorum ama merak ettim mesela uçakta bunu koridora mı yatırıyorlar? tepeden delik açıp kafaya maske gözlük falan 2. dünya savaş pilotu gibi?..