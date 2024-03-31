Bu Gelenek de Tamam: Uzun Boyuyla Seçim Kabinine Sığmayan Mesut Süre'den Yerel Seçim Pozu
Bu Gelenek de Tamam: Uzun Boyuyla Seçim Kabinine Sığmayan Mesut Süre'den Yerel Seçim Pozu
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy kullanmaya gelen seçmenler arasında zaman zaman renkli görüntüler de ortaya çıktı. Meşhur komedyen Mesut Süre ise her seçimde paylaştığı fotoğrafı bu seçimde de ihmal etmedi.
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Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçim gününe daha uyandı.
Seçimlerin resmen bir galaya dönüştüğü ülkemizde, ilginç kıyafetleriyle sandık başına giden seçmenler vardı.
Her seçimde kombiniyle dikkat çeken Hatice'nin bu seneki kombini de merak konusu olmuştu.
Bir seçim geleneği olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da sandık başında espri geldi.
2 metrelik boyuyla her seçimde namından söz ettiren Mesut Süre de artık seçimlerin geleneği haline geldi.
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Mesut Süre, 2 metrelik boyuyla oy kabinine sığmayınca ortaya komik görüntüler çıkmıştı.
Kim bilirdi o zamanlar bu görüntünün bir gelenek olacağını! 😂
Geçtiğimiz sene gelen bu fotoğrafta, Mesut Süre kabinlerin biraz büyük olduğunu söylemişti!
Mesut Süre yine seriyi bozmadı, oy kabininden fotoğrafını paylaştı;
Bu bir seçim geleneğidir! 😂
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bu hacıyı tanımıyorum ama merak ettim mesela uçakta bunu koridora mı yatırıyorlar? tepeden delik açıp kafaya maske gözlük falan 2. dünya savaş pilotu gibi?..
Leatherface aq aksdskd