Her Seçimde "Sandığı Kırıp Geçiren" Cem Yılmaz Bu Sefer Kendini Tiye Aldı!
Her Seçimde "Sandığı Kırıp Geçiren" Cem Yılmaz Bu Sefer Kendini Tiye Aldı!
Oy kullanmak için sandığa giden ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisi hakkında çıkan 'sandık başında kırdı geçirdi' haberlerine sitem etti. 'Bir şey yaptığım yok' diyen komedyen geleneği bozmadı ve sandık başındakileri çok güldürdü!
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Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü komedyen hem oyunculuğu hem de imza attığı her projesi ile Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden bir tanesi.
Sadece sahnede değil her an her yerde çok güldüren Cem Yılmaz'ın her açıklaması her röportajı olay oluyor biliyorsunuz ki. Ünlü komedyen, özellikle de seçim günleri sandıkların aranan yüzü desek yeri!
Biliyorsunuz ki 2024 yerel seçimleri geldi çattı. Sandık başında görüntülenen ünlülerden bir tanesi de "her sene kırıp geçiren" Cem Yılmaz oldu.
Oy kullanmak için sandığa giden ünlü komedyen her yıl olduğu gibi bu yıl da açıklamalarıyla dikkat çekti. "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyen Yılmaz, hem muhabirleri hem sandık görevlilerini yine güldürmeyi başardı.
Oyunu kullandıktan sonra yeniden objektiflere yakalanan ünlü komedyen muhabirlerin "Pusulalar 97 cm, katlarken zorlandınız mı?" sorusunu ise "Sizin esprilerinizi kim yazıyor? Bana biraz amatör geldi" diyerek yanıtladı.
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İşte o anlar 👇🏻
Her seçimde "sandık başında kırdı geçirdi" tanımından rahatsız olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, kendini tiye almayı da es geçmedi.
İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı 👇🏻
Gelin, bir de Cem Yılmaz'ın paylaşımına kim ne demiş ona bakalım!
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