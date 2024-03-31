Her Seçimde "Sandığı Kırıp Geçiren" Cem Yılmaz Bu Sefer Kendini Tiye Aldı!

Oy kullanmak için sandığa giden ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisi hakkında çıkan 'sandık başında kırdı geçirdi' haberlerine sitem etti. 'Bir şey yaptığım yok' diyen komedyen geleneği bozmadı ve sandık başındakileri çok güldürdü!