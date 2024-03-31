Oy Vermeye Giden Zeynep Bastık Sırayı Görünce Kendi Beklemeyip Yerine Asistanını Koydu!
Oy Vermeye Giden Zeynep Bastık Sırayı Görünce Kendi Beklemeyip Yerine Asistanını Koydu!
Seçmenler için oy verme süresinin bitmesine kısıtlı bir zaman kaldı. 31 Mart Pazar (bugün) sabah saatlerinden itibaren başlayan oy verme sürecinde pek çok ünlü ismi, ikametlerinin kayıtlı olduğu okullarda oy verirken gördük. Zeynep Bastık da bu isimlerden bir tanesi oldu. Ancak oy sırasının uzunluğunu görünce farklı bir yönteme başvurmaya karar verdi.
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Uzun süredir tüm Türkiye'nin gündeminde olan, büyük küçük herkesin konuşmayı sürdürdüğü Yerel Seçim sonunda geldi.
Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme süreci, 17:00'da sandıkların kapanması ile son bulacak.
Oyların tamamının açılmasının ve bildirilmesinin ardından belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
Oy kullanan siyasileri ve ünlüleri bir hayli yakından takip ediyoruz tabii sabah saatlerinden beridir.
Oy vermeye gittiği sırada görüntülenen isimlerden biri de Zeynep Bastık oldu.
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Oy kullanmak için geldiği okulda görüntülenen Bastık yine adından söz ettirmeyi ihmal etmedi.
Yoğun kalabalığı görünce sıraya kendisi girmeyip asistanını bırakan Zeynep Bastık'ın bir anda arkasını dönüp gitmesi muhabirleri bile şaşırttı.
Ardından kendisine soru soran muhabirlere "Sıramı bekledim, oyumu kullanmamak gibi bir durum söz konusu değil." açıklamasını yaptı.
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sesine lafım yok, ama genel anlamda bana çok itici geliyor ya😏🤷♀️
Yanlış anlama lütfen ama sokaktan 100 kişi çevirsek şu kadının sesiyle aynı hatta daha üstü 10-15 kişi garanti buluruz.. :)
tam bir iğrençlik
bu kadının kişiliği bana çok itici geliyor