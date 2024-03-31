Oy Vermeye Giden Zeynep Bastık Sırayı Görünce Kendi Beklemeyip Yerine Asistanını Koydu!

Seçmenler için oy verme süresinin bitmesine kısıtlı bir zaman kaldı. 31 Mart Pazar (bugün) sabah saatlerinden itibaren başlayan oy verme sürecinde pek çok ünlü ismi, ikametlerinin kayıtlı olduğu okullarda oy verirken gördük. Zeynep Bastık da bu isimlerden bir tanesi oldu. Ancak oy sırasının uzunluğunu görünce farklı bir yönteme başvurmaya karar verdi.