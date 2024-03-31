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Oy Vermeye Giden Zeynep Bastık Sırayı Görünce Kendi Beklemeyip Yerine Asistanını Koydu!

Oy Vermeye Giden Zeynep Bastık Sırayı Görünce Kendi Beklemeyip Yerine Asistanını Koydu!

Yerel Seçim Zeynep Bastık
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 15:43

Seçmenler için oy verme süresinin bitmesine kısıtlı bir zaman kaldı. 31 Mart Pazar (bugün) sabah saatlerinden itibaren başlayan oy verme sürecinde pek çok ünlü ismi, ikametlerinin kayıtlı olduğu okullarda oy verirken gördük. Zeynep Bastık da bu isimlerden bir tanesi oldu. Ancak oy sırasının uzunluğunu görünce farklı bir yönteme başvurmaya karar verdi.

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Uzun süredir tüm Türkiye'nin gündeminde olan, büyük küçük herkesin konuşmayı sürdürdüğü Yerel Seçim sonunda geldi.

Uzun süredir tüm Türkiye'nin gündeminde olan, büyük küçük herkesin konuşmayı sürdürdüğü Yerel Seçim sonunda geldi.

31 Mart Pazar günü (bugün) sabah saatleri itibarıyla vatandaşlar oy kullanma görevlerini yerine getirmeye başladı. Destekledikleri siyasi isimleri ve partileri, belediyelerin başında görmek için oylarını verdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme süreci, 17:00'da sandıkların kapanması ile son bulacak.

Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme süreci, 17:00'da sandıkların kapanması ile son bulacak.

32 ilde 07:00 ve geri kalan illerde 08:00'da başlatılan oy verme işlemi, 17:00'da sona erecek. Sandık görevlileri sandıkların kapanmasının ardından oyları saymaya başlayacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy sayımı sırasında hiçbir şekilde iftar molası verilmeyecek.

Oyların tamamının açılmasının ve bildirilmesinin ardından belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Oyların tamamının açılmasının ve bildirilmesinin ardından belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

2024 yerel seçimlerinde 1398 belediyede seçim yapılacak. YSK'nın verilerine göre bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 kişi ilk kez oy kullanacak.

Oy kullanan siyasileri ve ünlüleri bir hayli yakından takip ediyoruz tabii sabah saatlerinden beridir.

Oy kullanan siyasileri ve ünlüleri bir hayli yakından takip ediyoruz tabii sabah saatlerinden beridir.

Aleyna Tilki, Afra Saraçoğlu, Cem Yılmaz, Demet Akalın, Mine Tugay, Mert Yazıcıoğlu, Hande Erçel, Kenan Doğulu ve pek çok isim daha oy verirken pozunu da esirgemedi.

Ünlülerin pozlarını kaçırdıysanız:

Oy vermeye gittiği sırada görüntülenen isimlerden biri de Zeynep Bastık oldu.

Oy vermeye gittiği sırada görüntülenen isimlerden biri de Zeynep Bastık oldu.

Son dönemde Mabel Matiz'in yazıp bestelediği 'Lan' şarkısıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren Zeynep Bastık gündemin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz.

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Oy kullanmak için geldiği okulda görüntülenen Bastık yine adından söz ettirmeyi ihmal etmedi.

Oy kullanmak için geldiği okulda görüntülenen Bastık yine adından söz ettirmeyi ihmal etmedi.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre Zeynep Bastık da tıpkı Cem Yılmaz gibi Levent'te Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.

Yoğun kalabalığı görünce sıraya kendisi girmeyip asistanını bırakan Zeynep Bastık'ın bir anda arkasını dönüp gitmesi muhabirleri bile şaşırttı.

Yoğun kalabalığı görünce sıraya kendisi girmeyip asistanını bırakan Zeynep Bastık'ın bir anda arkasını dönüp gitmesi muhabirleri bile şaşırttı.

Asistanı kendisini 'Sıra size geliyor' diyerek çağırınca geri dönüp oyunu kullandı.

Ardından kendisine soru soran muhabirlere "Sıramı bekledim, oyumu kullanmamak gibi bir durum söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

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Skorpios

sesine lafım yok, ama genel anlamda bana çok itici geliyor ya😏🤷‍♀️

Orçun

Yanlış anlama lütfen ama sokaktan 100 kişi çevirsek şu kadının sesiyle aynı hatta daha üstü 10-15 kişi garanti buluruz.. :)

mls

bu kadının kişiliği bana çok itici geliyor