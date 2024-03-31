Alişan Rengini Belli Etti: Oy Kullanırken Poz!
Alişan Rengini Belli Etti: Oy Kullanırken Poz!
Şarkıcı Alişan, oy kullanırken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB adayı Murat Kurum’u etiketleyerek paylaştı.
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Türkiye bugün sandık başında. Ünlülerin oy kullanırken çekildiği fotoğraflar da sosyal medyada ilgi görüyor.
Şarkıcı Alişan, kızıyla birlikte oy kullanmaya gitti.
Alişan’ın, sosyal medyadaki paylaşımı ise oyunun rengini belli etti olarak yorumlandı.
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Bu ülkede yalaka tayfası asla aç kalmaz.
Yalaka deqil efendim akil insan 😁
Guluyorum diyecek birsey yok belki sempati duyuyorsun ama sanatci denilen kisiler toplumun sorunlarina ses cikarabilmelidir. Utaniyorum kendimden 38 yasinday... Devamını Gör
Onun rengi yıllardır belliydi zaten 😂