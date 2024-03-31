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Seçim Bağımlılığımız ve Darlayan Adayları Tiye Alan Fenomenden Kısa Film Tadında Video

Seçim Bağımlılığımız ve Darlayan Adayları Tiye Alan Fenomenden Kısa Film Tadında Video

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 14:31

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Nihayet 31 Mart yerel seçimlerinin tam göbeğindeyiz! İçerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni Deniz Altun da son videosu ile seçim sürecinde seçmenin yaşadıklarını kısa film tadındaki videosu ile anlatırken güldürdü.

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İnsan bir kere alışınca bünye 2-3 ayda bir seçim heyecanı yaşamak istiyor!

İnsan bir kere alışınca bünye 2-3 ayda bir seçim heyecanı yaşamak istiyor!

Bu durumda arka arkaya denk gelen seçimlerin, referandumların ve oylamaların da etkisi büyük haliyle.

Elbette her seçim döneminin klasikleri de yok değil.

Elbette her seçim döneminin klasikleri de yok değil.

Sürekli darlayan adaylar, TV başına kurulup haritadan oy oranlarını takip etmek ve oy sayımı izlemeye gitmek aşina olmayan bünyelere anlatılması çok zor heyecanlar.

Sosyal medya fenomeni Deniz Altun da gerilim filmi tadındaki son videosu ile hepimize yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı bir kez daha hatırlattı.

Sosyal medya fenomeni Deniz Altun da gerilim filmi tadındaki son videosu ile hepimize yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı bir kez daha hatırlattı.

Seçimlerin ardından bünyede boşluk yaratacak aday darlamaları ve diğer seçim geyiklerini tiye alan o video ile sizleri baş başa bırakalım.

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