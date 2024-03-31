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Van Erciş'in Ulupamir Köyü'nde Yaşayan Kırgız Türkleri Oy Kullanmaya Atla Geldi!

Van Erciş'in Ulupamir Köyü'nde Yaşayan Kırgız Türkleri Oy Kullanmaya Atla Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
31.03.2024 - 13:56

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine giderken sandıklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor!

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Bugün ülkemiz yeni bir seçim gününe uyandı. Vatandaşlar yerel yönetimin belirleneceği bu günde sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Bugün ülkemiz yeni bir seçim gününe uyandı. Vatandaşlar yerel yönetimin belirleneceği bu günde sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Her seçim vakti olduğu gibi bu yıl da oyunu kullanan vatandaşlardan ilginç görüntüler sosyal medyaya düştü bile.

Her seçim vakti olduğu gibi bu yıl da oyunu kullanan vatandaşlardan ilginç görüntüler sosyal medyaya düştü bile.

Oyunu ilginç kostümlerle kullananlar da oldu, hayran oldukları kişilere oy veren de, sandık başına evcil hayvanlarıyla gidenler de.

Oyunu ilginç kostümlerle kullananlar da oldu, hayran oldukları kişilere oy veren de, sandık başına evcil hayvanlarıyla gidenler de.

Seçim gününde yaşanan en ilginç görüntülerden biri de oy kullanmaya atla gelen vatandaşlar oldu! Van Erciş'in Ulupamir Köyü'nde yaşayan Kırgız Türkleri, oy kullanmaya at sırtında geldi.

Seçim gününde yaşanan en ilginç görüntülerden biri de oy kullanmaya atla gelen vatandaşlar oldu! Van Erciş'in Ulupamir Köyü'nde yaşayan Kırgız Türkleri, oy kullanmaya at sırtında geldi.

İşte o anlar 👇🏻

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Oy kullanmak için enteresan bir yöntem tercih eden vatandaşlara sosyal medya kullanıcılarından da birçok tepki geldi!

Oy kullanmak için enteresan bir yöntem tercih eden vatandaşlara sosyal medya kullanıcılarından da birçok tepki geldi!
twitter.com

Gelin, tepkilere birlikte bakalım 👇🏻

Gelin, tepkilere birlikte bakalım 👇🏻
twitter.com

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Siz vatandaşların oy kullanmaya atla gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Siz vatandaşların oy kullanmaya atla gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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Fatih Kaya

Birisi ulasip kimiz gonderebilir mi bize :)

Skorpios

oy kullanmaya giden, sacma sapan kılağa giren tek ülkeyiz sanırım!

gnyy

battal ve fedai'leri