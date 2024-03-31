Şikayetini Zarfa Sığdırmaya Çalıştı: Muhtarlığı Saçma Bulan Vatandaş Duygulara Tercüman Oldu
Şikayetini Zarfa Sığdırmaya Çalıştı: Muhtarlığı Saçma Bulan Vatandaş Duygulara Tercüman Oldu
31 Mart yerel seçimleri sürerken sandıklardan ilgi çekici görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu sefer de muhtarlığı gereksiz bulan vatandaşın zarfa sığdırmaya çalıştığı şikayeti gündem oldu.
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31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı. Vatandaşlar yerel yönetimin belirleneceği bu günde oylarını kullanmaya başladı.
Her seçim gününde olduğu gibi yerel seçimlerde de oyunu kullanan vatandaşlardan ilginç görüntüler sosyal medyaya düştü bile.
Oy kullanmaya ilginç kostümlerle gidenler de oldu...
Hayran oldukları kişilere oy vermeyi tercih edenler de.
Bir vatandaş ise "Büyükşehirlerde muhtar olmasın, sadece köylerde olsun! Gereksiz masraf." diyerek şikayetini de zarfa ekledi. Muhtarlığı gereksiz bulan vatandaşa sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi.
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Gelin, muhtarlık şikayetini dile getirerek duygulara tercüman olan vatandaşa gelen tepkilere bakalım👇🏻
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