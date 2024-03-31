Özge Ulusoy Kaybettiği Babasının Fotoğrafıyla Haksızlığa Rağmen Sandık Başına Gittiğini Söyledi!

Ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. Yerel seçimler için sandık başına giden Özge Ulusoy babasının fotoğrafıyla yaptığı anlamlı paylaşımla önemli mesajlar verdi!