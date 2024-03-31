Özge Ulusoy Kaybettiği Babasının Fotoğrafıyla Haksızlığa Rağmen Sandık Başına Gittiğini Söyledi!
Özge Ulusoy Kaybettiği Babasının Fotoğrafıyla Haksızlığa Rağmen Sandık Başına Gittiğini Söyledi!
Ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. Yerel seçimler için sandık başına giden Özge Ulusoy babasının fotoğrafıyla yaptığı anlamlı paylaşımla önemli mesajlar verdi!
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31 Mart yerel seçimleri geldi çattı! Tüm Türkiye desteklediği aday ve partiye oyunu vermek için sandık başına gidiyor.
Saat 08.00-17.00 arasında yapılacak olan oy verme işlemi en önemli gündemimiz oldu elbette. Ünlü isimlerden de tek tek seçim paylaşımları gelmeye başladı.
Bu isimlerden bir tanesi de Özge Ulusoy oldu. Belki hatırlarsınız, ünlü manken ve oyuncu 2022 yılında babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybetmişti.
Emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy, Ankara'nın Or-an semtinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın kendisine çarpmasıyla hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.
Askeri törenle toprağa verilen babasının acısını atlatamayan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da yüreğimizi dağlamıştı.
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Babasının kaza anında kırılan saatini paylaşan Ulusoy, bu duygu dolu paylaşımla biricik babasına veda etmişti...
31 Mart Pazar günü sandığa giden ünlü manken bu önemli günde de babasını ve onunla yaşadığı ortak değerleri unutmadı!
Özge Ulusoy, babasının cenazedeki fotoğrafını da paylaşarak "Geçen yerel seçimlerde yaşadığım tüm haksızlığa rağmen bu Atamıza borcumuz demiştin ve elimden tutup oy vermeye götürmüştün...Bu sefer de yanımda ol istedim...İnşallah herkes #oyver iyordur..." notunu düştü.
Özge Ulusoy'un paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇🏻
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yaw he escort he, haksızlık yapanların altına yatanın bunu demesi kadar saçma bir şey yoktur