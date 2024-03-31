Galatasaraylı Bir Taraftar Verdiği Oyda da Fanatikliğinden Vazgeçmedi
Galatasaraylı Bir Taraftar Verdiği Oyda da Fanatikliğinden Vazgeçmedi
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Seçimin sürdüğü şu dakikalarda ortaya oldukça ilginç görüntüler de çıkıyor.
Bir Galatasaray taraftarı ise çareyi yine Galatasaray'da buldu.
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31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı.
Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemlerinde, ortaya oldukça ilginç görüntüler de çıkmaya başladı.
Kimi vatandaşlar sandık başına can dostuyla gelirken,
Kimileri de farklı kostümler tercih etti.
Bir Galatasaray taraftarı da verdiği oyu sosyal medyada paylaştı. Taraftar, Icardi'ye oy verdi.
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Taraftar ayrıca oy pusulasına "Hissiyatıma göre, çare Icardi" notunu düştü.
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Sosyal medya soytarılığı yapmak için harcanan çaba, bir şeylere çare olmaz.
Geçersiz oy kullanmak için neden böyle bir zahmete eriştin ki. Evinde oturarak yine aynı zekayı fışkırtabilirdin.
Bu türler, evlerinde oturunca can sıkıntısından başka şeyler fışkırtıyor olabilirler. :)) evlerinde zor tutulan yüzde 50 işte bu türlerdir.
belediye ile işin olunca icardı'yi ararsın artık