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Galatasaraylı Bir Taraftar Verdiği Oyda da Fanatikliğinden Vazgeçmedi

Galatasaraylı Bir Taraftar Verdiği Oyda da Fanatikliğinden Vazgeçmedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 12:37

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Seçimin sürdüğü şu dakikalarda ortaya oldukça ilginç görüntüler de çıkıyor.

Bir Galatasaray taraftarı ise çareyi yine Galatasaray'da buldu.

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31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı.

31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı.

Yerel yönetimlerin belirleneceği bu seçimde, vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Her seçimde olduğu gibi, yerel seçimde de sosyal medya gündemi coştu.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemlerinde, ortaya oldukça ilginç görüntüler de çıkmaya başladı.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemlerinde, ortaya oldukça ilginç görüntüler de çıkmaya başladı.

Geçmiş yıllardaki seçimlerde olduğu gibi, bu seçimde de oyunun rengini belli edenler, paylaşım yapanlar vardı.

Kimi vatandaşlar sandık başına can dostuyla gelirken,

Kimi vatandaşlar sandık başına can dostuyla gelirken,

Kimileri de farklı kostümler tercih etti.

Kimileri de farklı kostümler tercih etti.

Ortaya oldukça ilginç görüntüler çıkarken, bazı seçmenler ise verdikleri oyları sosyal medyada paylaştı.

Bir Galatasaray taraftarı da verdiği oyu sosyal medyada paylaştı. Taraftar, Icardi'ye oy verdi.

Bir Galatasaray taraftarı da verdiği oyu sosyal medyada paylaştı. Taraftar, Icardi'ye oy verdi.
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Taraftar ayrıca oy pusulasına "Hissiyatıma göre, çare Icardi" notunu düştü.

Taraftar ayrıca oy pusulasına "Hissiyatıma göre, çare Icardi" notunu düştü.

Oy pusulasına işaretleme yapan taraftarın oyu ise geçersiz sayılacak.

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Bozkurt

Sosyal medya soytarılığı yapmak için harcanan çaba, bir şeylere çare olmaz.

Nuray

Geçersiz oy kullanmak için neden böyle bir zahmete eriştin ki. Evinde oturarak yine aynı zekayı fışkırtabilirdin.

Blau und Marchen

Bu türler, evlerinde oturunca can sıkıntısından başka şeyler fışkırtıyor olabilirler. :)) evlerinde zor tutulan yüzde 50 işte bu türlerdir.

gnyy

belediye ile işin olunca icardı'yi ararsın artık