Hevesimiz Kalmamıştır: Seçim Heyecanlarını Kaybeden Kullanıcılar Çareyi Goygoyda Buldu
Hevesimiz Kalmamıştır: Seçim Heyecanlarını Kaybeden Kullanıcılar Çareyi Goygoyda Buldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülke olarak seçim bağımlısı olduğumuzu söylesek yeridir!
Ancak 31 Mart yerel seçimleri için bir şeylerin aynı olmadığını muhakkak fark etmişsinizdir.
Kısacası bu seçimlerde o eski halimizden eser yok!
Aslında genel bir hevessizlik hali de hasıl olmuş olabilir ancak...
Bu kez seçim havasına ne yalan söyleyelim pek de giremedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Hatta seçim için heyecanlı olanlara şaşıranlar dahi oldu.
Fakat durum herkes için aynı değil. Bünyeler seçime alışmış bir kere, oy pusulası istiyor, mühür istiyor!
👇
Bir de size soralım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizde durumlar nasıl?
Heyecanlı mısınız?
Yoksa son heves kırıntısını da kaybedenler misiniz?
Bu seçimlerde neden böyleyiz? Buyurun yorumlara.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın