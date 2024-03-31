Hevesimiz Kalmamıştır: Seçim Heyecanlarını Kaybeden Kullanıcılar Çareyi Goygoyda Buldu

31 Mart yerel seçimleri sath-ı mailindeyiz ancak sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi o eski halimizden pek de eser yok şimdi! Seçim heyecanlarını kaybeden kullanıcılar da çareyi goygoyda bulurken bir yandan hislerimize tercüman oldular, bir yandan da güldürdüler.