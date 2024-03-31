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Goygoy
Hevesimiz Kalmamıştır: Seçim Heyecanlarını Kaybeden Kullanıcılar Çareyi Goygoyda Buldu

Hevesimiz Kalmamıştır: Seçim Heyecanlarını Kaybeden Kullanıcılar Çareyi Goygoyda Buldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 10:59

31 Mart yerel seçimleri sath-ı mailindeyiz ancak sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi o eski halimizden pek de eser yok şimdi! Seçim heyecanlarını kaybeden kullanıcılar da çareyi goygoyda bulurken bir yandan hislerimize tercüman oldular, bir yandan da güldürdüler.

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Ülke olarak seçim bağımlısı olduğumuzu söylesek yeridir!

Ülke olarak seçim bağımlısı olduğumuzu söylesek yeridir!

Seçim zamanları hem sokaklarda hem de sosyal medyada bol bol seçim ve siyaset geyiği dönmesine, hatta sandık başlarındaki enteresan hallere alışığız.

Ancak 31 Mart yerel seçimleri için bir şeylerin aynı olmadığını muhakkak fark etmişsinizdir.

Ancak 31 Mart yerel seçimleri için bir şeylerin aynı olmadığını muhakkak fark etmişsinizdir.

Evet, heyecanımızı kaybettik! Pek çok seçmen genel seçimlerin ardından bu meselelersen elini eteğini çekmiş gibi görünüyor.

Kısacası bu seçimlerde o eski halimizden eser yok!

Kısacası bu seçimlerde o eski halimizden eser yok!

Aslında genel bir hevessizlik hali de hasıl olmuş olabilir ancak...

Aslında genel bir hevessizlik hali de hasıl olmuş olabilir ancak...
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Bu kez seçim havasına ne yalan söyleyelim pek de giremedik.

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Hatta seçim için heyecanlı olanlara şaşıranlar dahi oldu.

Hatta seçim için heyecanlı olanlara şaşıranlar dahi oldu.
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Fakat durum herkes için aynı değil. Bünyeler seçime alışmış bir kere, oy pusulası istiyor, mühür istiyor!

Fakat durum herkes için aynı değil. Bünyeler seçime alışmış bir kere, oy pusulası istiyor, mühür istiyor!
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Sizde durumlar nasıl?

Sizde durumlar nasıl?
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Heyecanlı mısınız?

Heyecanlı mısınız?
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Yoksa son heves kırıntısını da kaybedenler misiniz?

Yoksa son heves kırıntısını da kaybedenler misiniz?
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Bu seçimlerde neden böyleyiz? Buyurun yorumlara.

Bu seçimlerde neden böyleyiz? Buyurun yorumlara.
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