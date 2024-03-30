Yine Duramadık: Seçime Bir Gün Kala Sosyal Medyada Seçim Goygoyları Coştu!
Yine Duramadık: Seçime Bir Gün Kala Sosyal Medyada Seçim Goygoyları Coştu!
Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adayların seçim çalışmalarını sonlandırdığı bu saatlerde, seçmenler ise çalışmalarına devam ediyor! Nasıl mı?
Elbette seçim goygoylarıyla! 👇🏻
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Türkiye bir seçim gündemini daha geride bırakmak üzere.
Seçmenler ise bu sefer kendilerini sosyal medyaya verdi!
Kimileri oy vermek için şimdiden hazır.
Bir vatandaşın oy vermek için yurt dışından geleceğini söylemesi üzerine, alıntılar da çoştu!
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İdeal ilk mesaj ne mi olsun?
Seçim yine birilerine yaramış anlaşılan.
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Çok sanatsal...
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