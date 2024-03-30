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Goygoy
Yine Duramadık: Seçime Bir Gün Kala Sosyal Medyada Seçim Goygoyları Coştu!

Yine Duramadık: Seçime Bir Gün Kala Sosyal Medyada Seçim Goygoyları Coştu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 20:06

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adayların seçim çalışmalarını sonlandırdığı bu saatlerde, seçmenler ise çalışmalarına devam ediyor! Nasıl mı?

Elbette seçim goygoylarıyla! 👇🏻

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Türkiye bir seçim gündemini daha geride bırakmak üzere.

Türkiye bir seçim gündemini daha geride bırakmak üzere.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, Türkiye 31 Mart'te yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçime artık saatler kala, adaylar seçim çalışmalarını sonlandırdı.

Seçmenler ise bu sefer kendilerini sosyal medyaya verdi!

Seçmenler ise bu sefer kendilerini sosyal medyaya verdi!
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Kimileri oy vermek için şimdiden hazır.

Kimileri oy vermek için şimdiden hazır.
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Bir vatandaşın oy vermek için yurt dışından geleceğini söylemesi üzerine, alıntılar da çoştu!

Bir vatandaşın oy vermek için yurt dışından geleceğini söylemesi üzerine, alıntılar da çoştu!
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İdeal ilk mesaj ne mi olsun?

İdeal ilk mesaj ne mi olsun?
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Seçim yine birilerine yaramış anlaşılan.

Seçim yine birilerine yaramış anlaşılan.
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Çok sanatsal...

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