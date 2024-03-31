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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Oy Kullandı: Seçime İlişkin İlk Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Oy Kullandı: Seçime İlişkin İlk Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Seçim
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 13:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, saat 13.15'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, saat 13.15'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Oy kullanması sonrası sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce kısa bir süre önce Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimin icra ettik, şimdi yerel yönetim seçimlerini icra ediyoruz. Bu iki seçim milletimizi ve bizleri yordu. Yerel yönetimlerden inşallah hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bir taraftan yerel yönetim bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Milletimize gösterdiği bu sadakat için teşekkür ediyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ' dedi.

Oy kullanması sonrası sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce kısa bir süre önce Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimin icra ettik, şimdi yerel yönetim seçimlerini icra ediyoruz. Bu iki seçim milletimizi ve bizleri yordu. Yerel yönetimlerden inşallah hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bir taraftan yerel yönetim bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Milletimize gösterdiği bu sadakat için teşekkür ediyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ' dedi.

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