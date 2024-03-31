Ailesiyle Oy Kullanmaya Giden İmamoğlu Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Videoyla Herkesi Oy Vermeye Çağırdı

Uzun bir seçim sürecinin son gününe geldik. Bu süreçte tüm adaylar yoğun bir çalışma temposu içine girdi ve oy toplamak için mücadele verdi. Bu süreçte en çok öne çıkan isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.