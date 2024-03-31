Ailesiyle Oy Kullanmaya Giden İmamoğlu Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Videoyla Herkesi Oy Vermeye Çağırdı

Uzun bir seçim sürecinin son gününe geldik. Bu süreçte tüm adaylar yoğun bir çalışma temposu içine girdi ve oy toplamak için mücadele verdi. Bu süreçte en çok öne çıkan isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.
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Ailesiyle birlikte oy kullanmaya giden Ekrem İmamoğlu, tüm Türkiye'yi sandık başına davet etti.
"Ülkemiz ve İstanbul'umuz için tarihi bir gün." diyen İmamoğlu oy vermenin 'en kutsal hak' olduğunu belirtti.
O videoyu "Ailecek oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." notuyla paylaştı.
İşte o video;
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